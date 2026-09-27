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A Estupidez Humana como Sintoma de Saturação Cognitiva

“A mente coletiva, sobrecarregada, recorre a simplificações, slogans e polarizações.”

De Olho na Ideia

De Olho na IdeiaPor: Felipe J. dos Santos

27/09/2026 11h01
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Ao longo da história, a humanidade tem oscilado entre momentos de avanço racional e períodos de irracionalidade coletiva. Esses momentos de estupidez humana não devem ser vistos apenas como falhas, mas como sintomas de um processo mais profundo: o esgotamento do pensamento humano. Quando a razão já não consegue dar conta da complexidade da vida, ela vira alienação, fanatismo ou simplificação. Esse colapso abre espaço para novas formas de pensar e agir.

A irracionalidade coletiva aparece quando a racionalidade dominante se torna absoluta e desconectada da vida. O nazismo é exemplo quando a razão instrumental aplicada à guerra levou ao genocídio. Hoje, vemos fenômenos semelhantes em populismos digitais e negacionismos climáticos, onde a saturação cognitiva se manifesta como incapacidade de lidar com a complexidade global.

A estupidez humana, nesse sentido, é um sintoma de saturação: a mente coletiva, sobrecarregada, recorre a simplificações, slogans e polarizações. É o momento em que a razão para de funcionar, as pessoas não conversam mais, passam a ter certeza do que é certo e errado, casualmente, aumenta, também, o fervor religioso, como aconteceu na idade média. A razão passa a dar espaço para a convicção.

Quando ocorre isso, a massa reage de forma previsível, com medo coletivo e diante da incerteza surge o pânico, facilmente explorado por líderes autoritários. Essa mesma massa de ingênuos busca por líderes fortes, figuras carismáticas oferecem respostas simples a problemas complexos e essa simplificação da realidade favorece slogans fáceis e ilusões.

Com a simplificação vem a polarização emocional onde a sociedade se divide em campos opostos, reforçando irracionalidade e passando a sequestrar da atenção das pessoas que ficam abobalhadas trocando informações inúteis e ofensas gratuitas, na era digital, criando bolhas e realidades paralelas.

Esses mecanismos tornam a massa vulnerável à manipulação, seja por propaganda estatal, como no nazismo, ou por plataformas digitais, como ocorre hoje com a manipulação da estupidez coletiva através da propaganda clássica do século XX, sejam rádio, cinema e cartazes foram usados para mobilizar irracionalidade.

Já a tecnologia digital de hoje trás os algoritmos e redes sociais que capturam atenção em tempo real, explorando emoções como raiva e medo. Essa economia da atenção é a forma de usar a indignação e a distração para a monetização, transformando irracionalidade e entretenimento em lucro.

Assim, a manipulação atual é mais rápida e invisível do que as propagandas de antigamente, operando em escala global. O excesso de estímulos cognitivos gera fadiga mental e apatia social. Surge uma espécie de depressão coletiva, marcada por desconfiança, vazio e retraimento.

Mas, como em outros momentos históricos, esse vazio abre espaço para novos pensamentos e ações. Após o nazismo, emergiram os Direitos Humanos. Hoje, a depressão coletiva pode ser o gatilho para a criação de uma bioética digital e ambiental, voltada para proteger a atenção humana e a vida orgânica diante da colonização das mentes humanas.

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