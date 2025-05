Estado pagará R$ 1,37 milhão a mais ao Hospital Getúlio Vargas, de Sapucaia do Sul

Dos R$ 39,3 milhões a mais em relação a 2024 que o programa Assistir, de incentivos hospitalares, do governo do Estado, está destinando este ano à Região Metropolitana, o Hospital Getúlio Vargas, de Sapucaia do Sul, terá um acréscimo de R$ 1,37 milhão nos repasses.

No ano passado, a instituição recebeu R$ 19,6 milhões em incentivos do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, pela oferta de serviços hospitalares. Já em R$ 2025, até dezembro, terá R$ 21 milhões. O valor equivale a uma alta de 7% nos pagamentos, beneficiando a população do município, já que o hospital também ampliou a realização de procedimentos que recebem incentivos financeiros pelo Assistir .

No total, o programa repassará R$ 408,6 milhões este ano aos 28 hospitais da Região Metropolitana. Em 2024, foram R$ 369 milhões. A alta de 11% ficou bem acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial, de 2024, que foi de 4,83%. E de todas as unidades, apenas quatro não terão aumento de recursos no ano em relação a 2024.

Município mais beneficiado, Porto Alegre terá R$ 20,4 milhões a mais até o final do ano em incentivos do Avançar. Apenas a Santa Casa da capital terá um incremento de R$ 4,9 milhões, enquanto o Hospital Vila Nova receberá um acréscimo de R$ 4,4 milhões na comparação com o ano passado.