A fé da Igreja Católica entende que tudo o que existe neste mundo diz respeito a Deus. Como consequência, crer em Deus significa viver qualquer realidade a partir dessa fé. O Concílio Vaticano II tem uma expressão que explica com clareza essa atitude católica: nada há neste mundo que não ressoe no coração da Igreja.

A abrangência da fé começa com o que se chama de lei natural. A concretização dessa lei se encontra nos Dez Mandamentos. Não matar, não mentir, não roubar, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias, honrar pai e mãe e ser casto são os sete mandamentos que se realizam quando se acredita que sua origem está em Deus, que deve ser amado, respeitado e obedecido sobre todas as coisas, cujo nome santo não pode ser tomado em vão.

A religião judaica considerava fundamental ter um dia por semana como o momento de retomada da consciência de que a Lei de Deus deve ser seguida em sua totalidade. Para Israel, é o sábado; para os cristãos, o domingo. Mais do que um dia de descanso, a pausa semanal deve ser, principalmente, o dia em que se reafirma a soberania de Deus na vida do mundo.

A Bíblia, no Antigo Testamento, apresenta o trabalho como um castigo pelo pecado da humanidade no paraíso. Jesus ressignifica o trabalho quando afirma que Deus trabalha sempre e, por isso, também Jesus deve trabalhar. O trabalho passa a ser uma possibilidade de salvação, superando a ideia de castigo. Trabalhar é realizar-se, e não sofrer.

Na língua portuguesa, a palavra "trabalho" vem do latim, que remete a um instrumento de tortura. Já nas línguas anglo-saxônicas, a palavra se origina da concepção de atividade que produz algo. Em nossa cultura, predomina a mentalidade do trabalho como sofrimento. Basta ver o que significa o novo verbo “sextar”.

Nesta semana, celebramos o Dia do Trabalho ou do Trabalhador. O trabalho deve dignificar a vida humana. Muitas são as realidades que precisam ser modificadas para que se alcance esse sentido maior do trabalho. Há muitos direitos que, aos poucos, estão sendo solapados. Entre eles, a possibilidade de ser membro de uma comunidade que, em conjunto, retome os fundamentos da fé e os professe.

O trabalho é um direito fundamental para a realização do ser humano. Ele é a medida do trabalho, e não o inverso.