Suspeito de envolvimento com plano de ataque a bomba em show de Lady Gaga, volta a ser preso no RS

Foi preso preventivamente, na segunda-feira, 5, o homem suspeito de envolvimento em um suposto plano de ataque a bomba ao show da cantora Lady Gaga, ocorrido no último sábado, 3, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ).

O homem já havia sido preso em flagrante por porte de arma no sábado, em Novo Hamburgo, mas foi solto no domingo após pagar fiança. Porém, não compareceu à audiência de custódia. A identidade do suspeito não foi divulgada.

Na decisão que determinou a prisão, a magistrada considerou que, embora não exista informação de apreensão de material explosivo com ele, o fato de pessoa que é investigada pela prática de atos de terrorismo, atentado e discurso de ódio ter em sua posse três armas merece maior cautela.

E que, diante da gravidade do caso, não é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação preventiva.

A decisão foi Juíza de Direito Fabiana Pagel, do Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp), que homologou o auto de prisão em flagrante.

Segundo ela, o combate ao discurso de ódio é essencial para a construção de uma sociedade mais justa, segura e democrática.

"Quando ideias preconceituosas e discriminatórias são disseminadas livremente, estas não apenas ferem a dignidade de indivíduos e grupos marginalizados, mas também alimentam a intolerância, a violência e a exclusão social".

O homem ainda deverá passar por audiência de custódia. O processo aguarda a apresentação do relatório final da autoridade policial para eventual oferecimento de denúncia.