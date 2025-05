Hospital de Campo Novo é interditado por falhas estruturais

Na manhã de segunda-feira, 5, o Hospital de Caridade de Campo Novo foi interditado cautelarmente pela Vigilância Sanitária do Estado do Rio Grande do Sul. A medida foi tomada após uma vistoria que identificou pendências estruturais graves nas instalações da unidade hospitalar.

De acordo com a direção do hospital, as irregularidades já haviam sido apontadas em inspeções anteriores, mas não foram sanadas devido a um déficit financeiro que se estende há mais de 30 anos. O presidente da instituição, Oberdan Rodrigues, deve se pronunciar sobre o caso nesta terça-feira (6), prestando esclarecimentos à comunidade.

Apesar do impacto da decisão, a Secretaria Municipal de Saúde agiu com rapidez e eficiência. Um plano emergencial foi imediatamente colocado em prática para assegurar o atendimento à população. A Unidade Básica de Saúde (UBS) foi preparada para assumir a demanda, funcionando também em regime de plantão noturno, com equipe completa composta por médico, enfermeira e técnica de enfermagem.

Além da mobilização emergencial, destaca-se a estrutura qualificada da UBS, recentemente revitalizada. A unidade conta com instalações modernas, quatro médicos em atuação e três ambulâncias disponíveis para atender a comunidade.

O prefeito Pedrinho também se manifestou sobre a situação e anunciou que convocará uma reunião na próxima quarta-feira (7) com representantes de diversos órgãos municipais. O objetivo é discutir soluções concretas e viáveis para o futuro do Hospital de Caridade de Campo Novo.

