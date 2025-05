Miraguaí realiza Dia D de vacinação contra a Influenza neste sábado

A Secretaria Municipal de Saúde de Miraguaí informa que no próximo sábado, 10 de maio, será realizado o Dia D da Campanha de Vacinação contra a Influenza, com atendimento especial aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

A vacinação ocorrerá na sala de vacinas da Unidade Básica de Saúde (UBS), no turno da manhã, das 8h30 às 12h.

A vacina oferecida é a Influenza trivalente, utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com proteção contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B. A imunização é considerada a melhor estratégia de prevenção contra a gripe, reduzindo o risco de agravamento da doença, internações e óbitos, especialmente entre pessoas com maior vulnerabilidade.

A Secretaria reforça o apelo para que todas as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários compareçam à UBS para receber a dose.

Grupos prioritários:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias)

Gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto)

Pessoas com 60 anos ou mais

Povos indígenas e comunidades quilombolas

Pessoas em situação de rua

Trabalhadores da saúde

Professores e trabalhadores de instituições de ensino

Profissionais das forças de segurança e salvamento

Profissionais das Forças Armadas

Pessoas com deficiência permanente

Caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo rodoviário

Trabalhadores portuários

Trabalhadores dos Correios

População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas

Portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade)

A Secretaria de Saúde destaca a importância da vacinação como medida de proteção coletiva e convida a população a fazer sua parte, ajudando a reduzir a circulação do vírus no município.

