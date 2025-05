Visitando a cidade

O evangelista Mateus conclui o seu Evangelho com as seguintes frases: os onze discípulos partiram para a Galileia, à montanha que Jesus lhes havia indicado. Quando o viram, prostraram-se, mas alguns duvidaram. Jesus aproximou-se deles e disse: “Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ide, pois, e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os a observar tudo o que vos mandei. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos.” (Mt 28, 16-20)

Os onze discípulos receberam uma tarefa e foram enviados. Completar o número dos Doze foi sua primeira ação. Daí em diante, a Igreja continua a seguir este comando de Jesus, diariamente fazendo novos discípulos e discípulas. É o que se chama Missão. Segundo a fé católica, toda pessoa batizada é missionária.

A palavra latina missio significa enviar ou o ato de enviar. Tornando real essa ordem de Jesus, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Tenente Portela iniciou um tempo de missões dentro da cidade. Diversos grupos de missionários e missionárias foram enviados no dia 4, domingo, para iniciar visitações nos estabelecimentos e casas do centro e dos

bairros da cidade de Tenente Portela. A conclusão será no domingo, dia 11.

O objetivo das visitas é marcar a presença da Igreja nas casas e nos estabelecimentos, tão variados em nossa cidade, e deixar a Palavra de Deus e uma bênção. Este gesto é um sinal de que Deus nos acompanha sempre, vive em todos os lugares, ilumina nossas atividades, nossos trabalhos, nos protege e nos abençoa. Jesus está conosco até o final dos tempos, conforme a sua promessa. Nossa vida cotidiana, tão cheia de tarefas, nos faz viver como se Deus não fosse necessário ou, pior, como se Ele não existisse. Mas muitas vezes perdemos o controle do que acontece e, junto, podemos nos perder.

A visita, mesmo que rápida, retoma e fortalece a certeza do amor infinito de Deus por nós. Nenhuma igreja ou religião é Deus e, se elas não nos levarem ao encontro com a Pessoa de Deus em Jesus Cristo, não passam de organizações que podem fazer o bem, ajudar, confortar, aliviar, mas não nos dão a vida eterna.

Também é oferecida a possibilidade de participar de palestras de formação, confessar-se e celebrar a Eucaristia.

Receba com alegria o missionário ou a missionária, como uma visita do próprio Senhor em sua vida, casa ou trabalho