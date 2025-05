SERMulher vai oferecer 1.680 consultas por ano em Pelotas, na região sul do Estado

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, inaugurou nesta segunda-feira (12/5), no campus da Universidade Católica de Pelotas, o primeiro ambulatório do SERMulher no município. Serão realizadas 140 primeiras consultas mensais no local, totalizando 1.680 por ano, mais as agendas de consultas multiprofissionais e de retorno. É mais um investimento na saúde, umas das grandes prioridades da gestão do governador Eduardo Leite. O ato contou com a presença da secretária da Saúde, Arita Bergmann.

O SERMulher RS é um serviço de retaguarda da atenção primária à saúde que oferece atendimento qualificado e especializado a mulheres com alterações nos exames de rastreamento de câncer de colo do útero e de mama, com suspeita de endometriose/adenomiose/miomatose, para investigação de infertilidade e no climatério. Em Pelotas, também vai formar profissionais de saúde para o atendimento à mulher.

A unidade vai funcionar em parceria entre a Secretaria da Saúde, Universidade Católica de Pelotas, Hospital Universitário São Francisco de Paula (HUSFP) e a prefeitura. “Esse programa tem como grande objetivo trabalhar na prevenção, no diagnóstico e no tratamento da mulher”, disse Arita Bergmann. “Já estamos com 16 centros escolhidos. Mesmo tendo três ambulatórios de ginecologia na região, esse serviço, especializado em média complexidade, vai diminuir o tempo de espera de mulheres para uma consulta”.

“É uma iniciativa muito importante para a saúde feminina, um avanço no cuidado à saúde da mulher, atuando na prevenção, diagnóstico e tratamento das patologias, principalmente as patologias malignas que acometem as mulheres, ressaltou Iândora Timm Sclowitz, médica ginecologista e obstetra do Hospital São Francisco de Paula. Ela lembrou que muitas mulheres, por diversos motivos, deixam o cuidado à saúde de lado. “Mas um motivo principal é o acesso. O acesso a consultas, o acesso aos exames, certo? E esse programa visa, então, melhorar esse acesso à realização de exames”.

“Temos orgulho pela classificação da Universidade Católica de Pelotas no ranking nacional, mas também por esta dedicação à saúde da nossa cidade, sendo um hospital de referência”, comentou o prefeito de Pelotas, Fernando Marroni. Também participaram da cerimônia o reitor da universidade, José Carlos Pereira Bachettini Júnior, e o diretor do HUSFP, Cayo Otávio Lopes, além das equipes técnicas do Estado e do município.