Saúde pública é reforçada com nova ambulância no município

Na tarde de sexta-feira, 16, o município de Tenente Portela oficializou a entrega de uma nova ambulância de suporte básico, zero quilômetro, destinada a qualificar o atendimento prestado à população. A recepção do veículo contou com a presença do prefeito Rosemar Sala, do vice-prefeito Claudemir Scherer, secretários municipais e servidores.

Avaliada em R$ 425 mil, a ambulância foi adquirida por meio de adesão à ata de registro de preços do Consórcio Intermunicipal de Saúde (CISA) do Noroeste do Rio Grande do Sul. O novo veículo será utilizado para o transporte de pacientes, contribuindo significativamente para a melhoria da mobilidade e da qualidade dos serviços de saúde no município.

A secretária municipal de Saúde, Giovana Maciel, destacou que o investimento proporcionará mais agilidade, conforto e segurança no deslocamento de pacientes para consultas, exames e atendimentos especializados fora do município.

Para o prefeito Rosemar Sala, a aquisição reforça o compromisso da gestão com a saúde pública: “Estamos trabalhando continuamente para oferecer um atendimento digno à nossa população. Esta ambulância é mais uma conquista que fortalece nossa rede de saúde e assegura melhores condições de transporte aos pacientes, especialmente nos momentos mais delicados”, afirmou.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela