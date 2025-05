Imunização contra gripe é ampliada no município

A partir desta segunda-feira, 19, a Secretaria Municipal de Saúde de Miraguaí inicia a vacinação contra a gripe para toda a população, conforme orientação da Secretaria Estadual de Saúde.

As doses estão sendo aplicadas na sala de vacinas da Unidade Básica de Saúde (UBS) do município. Agora, qualquer morador com mais de seis meses de idade pode receber a vacina.

Apesar da liberação geral, a recomendação segue sendo de prioridade para os grupos de risco, como idosos, gestantes, puérperas, crianças pequenas, profissionais da saúde e pessoas com comorbidades.

Com a chegada do inverno, cresce a preocupação com o aumento de casos e internações por doenças respiratórias. A vacinação contra a gripe é uma das principais medidas de prevenção, ajudando a reduzir complicações e hospitalizações.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7