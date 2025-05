Estado inaugura Serviço Especializado de Saúde da Mulher em Tenente Portela

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), inaugurou na terça-feira (20/5) o Serviço Especializado de Referência à Saúde da Mulher ( SERMulher ) de Tenente Portela, instalado no Hospital Beneficente Santo Antônio. A previsão é que sejam realizadas por ano, 1.680 primeiras consultas médicas, 2.592 consultas com equipes multiprofissionais e 7.740 exames e procedimentos. Esse volume vai contribuir para a redução das filas de atendimentos specializados em saúde da mulher.

Para a implantação do serviço, a secretaria destinou R$ 200 mil, em parcela única. Para custeio mensal serão repassadas parcelas de R$ 125 mil. O serviço vai oferecer cuidado integral desde a prevenção e promoção da saúde até o diagnóstico e tratamento de doenças como câncer de colo do útero e de mama, além de casos suspeitos de endometriose, investigação de infertilidade e climatério.

A clínica dará sequência ao trabalho de rastreamento e investigação iniciado na Atenção Primária da Saúde, dando continuidade e encaminhando as usuárias para a Atenção Terciária, quando necessário. Também possui capacidade para formação de profissionais para a Atenção Primária, como por exemplo, inserção do dispositivo intrauterino (DIU), técnicas de coleta de exame citopatológico, entre outros procedimentos.

Durante a cerimônia, a secretária da Saúde, Arita Bergmann, ressaltou a qualidade ofertada pelo Hospital Santo Antônio. “Aqui se faz saúde com dedicação, aqui se faz saúde respeitando as etnias, respeitando as pessoas, respeitando as faixas sanitárias, cuidando de todos com qualidade técnica, com carinho e com amor, porque temos aqui não só um corpo técnico de alto nível, mas uma direção conduzida por uma mulher que é um orgulho na gestão hospitalar, que é a Mirna Braucks”, destacou. “Este hospital sempre foi parceiro e continuará sendo, porque aqui se faz saúde de verdade, saúde que salva vidas, saúde que não tem fronteiras, porque de fato estamos numa instituição que inspira pelo cuidado, inspira porque toca na vida das pessoas”, concluiu.

SERMulher

A presidente da Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio, Mirna Braucks, afirmou que o SERMulher vai reforçar o atendimento de ginecologia, a obstetrícia e a mastologia, com serviço em mama e colo de útero. “E a gente vai continuar sempre pelo bem do povo, fazendo o SUS que nós aqui fazemos”, ressaltou.

O vice-prefeito de Tenente Portela, Claudenir Scherer, frisou o orgulho de a cidade dispor deste serviço. “É mais um serviço junto ao Hospital Santo Antônio, que vai atender a uma grande região, assim como os demais serviços que vêm sendo prestados. Agradeço ao governo do Estado por tudo aquilo de bom que tem sido trazido para o nosso município e a parceria dos outros municípios que estão aqui presentes, junto ao Hospital Santo Antônio”, enfatizou.

A médica ginecologista, Paloma Braga, analisou o que representa este momento. “Sabemos que a ginecologia e a obstetrícia são especialidades que não tratam apenas de diagnósticos ou partos, mas que cuidam de histórias e sonhos, fazem parte do marco zero da vida de um ser humano e por isso, este serviço foi planejado com excelência, ciência e muito carinho. Aqui, cada mulher será acolhida com respeito, empatia e profissionalismo”, comentou. De acordo com a médica, o local conta com quatro ginecologistas e obstetras, mastologista e ultrassonografista.

Municípios da área de abrangência do SERMulher de Tenente Portela:

Alpestre

Ametista do Sul

Barra do Guarita

Bom Progresso

Caiçara

Cristal do Sul

Derrubadas

Erval Seco

Esperança do Sul

Frederico Westphalen

Iraí

Liberato Salzano

Novo Tiradentes

Palmitinho

Pinhal

Pinheirinho do Vale

Planalto

Rodeio Bonito

Seberi

Taquaruçu do Sul

Tenente Portela

Tiradentes do Sul

Três Passos

Vicente Dutra

Vista Alegre

Vista Gaúcha

Investimentos no serviço

Em 2025, o governo destinará um total de R$ 34 milhões para a instalação de 20 serviços em todo o Estado, sendo dois na Região Metropolitana e dois na Região Centro-Oeste. Desses, 16 serviços já estão habilitados e cinco em funcionamento.

Em funcionamento

Osório (18ª CRS): Associação Beneficente São Vicente de Paula

Pelotas (3ª CRS): Hospital Universitário São Francisco de Paula

Tenente Portela (2ª CRS): Associação Hospital Beneficente Santo Antônio

Teutônia (16ª CRS): Associação Beneficente Ouro Branco

Sapucaia do Sul (1ª CRS): Clínica de Saúde da Mulher – Fundação Hospitalar Getúlio Vargas

Habilitados

Giruá (14ª CRS): Hospital São José

Bagé (7ª CRS): Santa Casa de Caridade de Bagé

Farroupilha (5ª CRS): Hospital São Carlos (Em implementação)

Passo Fundo (6ª CRS): Hospital de Clínicas (Em implementação)

Cruz Alta (9ª CRS): Centro da Mulher

Cachoeira do Sul (8ª CRS): Hospital de Caridade e Beneficência

Ijuí (17ª CRS): Hospital de Clínicas de Ijuí

Ronda Alta (15ª CRS): Associação Hospitalar de Ronda Alta

Santiago (4ª CRS): Hospital de Caridade

Nova Palma (4ª CRS): Associação Hospitalar Nossa Sra. da Piedade

São Borja (12ª): Hospital Ivan Goulart

Nova janela de adesão para mais quatro serviços

Estão abertas até 14 de junho as inscrições para adesão ao programa de Serviços Especializados de Referência à Saúde da Mulher (SERMulher). Podem participar prestadores de municípios da 1ª Coordenadoria Regional de Saúde (regiões Carbonífera/Costa Doce, Capital /Vale do Gravataí), 10ª CRS (sede em Alegrete), 11ª CRS (sede em Erechim) e 13ª CRS (sede em Santa Cruz do Sul).

O processo de seleção é para mais quatro serviços a serem implementados, fechando os 19 previstos pela SES para cobertura da atenção especializada à Saúde da Mulher no Estado.

As adesões podem ser feitas através da plataforma exclusiva para inscrição e envio dos documentos obrigatórios referentes ao processo seletivo regido pela Portaria SES nº 320/2025 . Outras informações podem ser obtidas no site .