Secretaria Estadual da Saúde premia Vista Gaúcha por ações na saúde da mulher e da criança

O município de Vista Gaúcha foi reconhecido pela Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul com o certificado “Saúde da Família Amiga da Mãe, Parceira da Criança – Ciclo 2024”, em reconhecimento ao cumprimento dos indicadores obrigatórios e à qualificação da atenção à saúde materno-infantil.

A entrega do certificado ocorreu na tarde de ontem, durante visita oficial da secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, ao município vizinho de Tenente Portela. Na ocasião, o reconhecimento foi repassado ao secretário municipal de Saúde de Vista Gaúcha, Ivair Gonçalves Vieira.

A distinção simboliza o reconhecimento do esforço e do compromisso da equipe de saúde de Vista Gaúcha com um atendimento mais acolhedor, inclusivo, eficiente e humanizado, voltado especialmente às gestantes, puérperas e crianças.

A conquista é resultado do trabalho contínuo das equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), que vêm desenvolvendo ações qualificadas para fortalecer o cuidado integral com mães e crianças, assegurando um acompanhamento próximo e resolutivo.

Com esse reconhecimento estadual, Vista Gaúcha reafirma seu compromisso com a promoção da saúde pública de qualidade e com a valorização da vida desde os seus primeiros momentos.

Com informações da Rádio A Verdade