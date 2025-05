Um cidadão chamado Albino Angelo

No dia 12 de maio deste ano de 2025, durante a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Tenente Portela, foram votados dois projetos de lei que modificaram o nome de dois locais da cidade. O primeiro homenageou o professor Tiago Rodrigues, tragicamente falecido no auge de seu trabalho. O segundo reconheceu o imenso trabalho de um dos pioneiros da formação, consolidação e criação do município de Tenente Portela e de seu povo, o Padre Albino Angelo Busato. Um dará nome ao Ginásio do Miraguai e o outro à Praça Tenente Bins.

Escrevo sobre o Padre Albino. A iniciativa desta homenagem partiu de um grupo de portelenses e se concretizou em um projeto de lei no poder legislativo municipal. A justificativa baseia-se na importância do trabalho do pároco nos âmbitos religioso, educacional, intelectual, cultural, social, moral, saúde, econômico e organização política na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, que abrangia, na sua época, quatro municípios atuais, a saber: Tenente Portela, Derrubadas, Vista Gaúcha e Barra do Guarita.

No aspecto educacional, realizou vários projetos. Foi feito um acordo com o prefeito de Três Passos para a construção de 35 edificações que serviam tanto como escola quanto como capela, incentivou a leitura por meio da campanha da Boa Imprensa e propagou a alfabetização de adultos. Em 1953, começou a funcionar a Escola Nossa Senhora de Fátima, em prédio construído pela paróquia.

Adquiriu o primeiro projetor de filmes com vários títulos de películas. As projeções se multiplicaram em número e variedade. Foi criada uma biblioteca, que funcionava na casa canônica, com o objetivo de incentivar e divulgar a leitura, alugando livros para sócios e não sócios.

De 1947 a 1949, concretizou-se o projeto de criação de um hospital na região. O Padre Albino, junto com uma comissão, conseguiu realizar esse desejo e, em 1949, concomitante com a criação da paróquia, vieram irmãs religiosas para atender o hospital e a escola recém-criados. Também houve preocupação com a agricultura e a pecuária, incrementando novas técnicas para melhorar a qualidade da produção nesses setores.

Foi presidente da comissão de emancipação de Tenente Portela, protagonizando um trabalho que atingiu seus objetivos em 1955. Na primeira eleição, colaborou para acalmar ânimos acirrados e violentos, chegando a um resultado satisfatório para o início da administração pública do novo município.

Na parte religiosa, organizou a nova paróquia, construiu uma igreja matriz, que hoje é um monumento arquitetônico na região, e atendeu zelosamente seus paroquianos. No dia 6 de outubro de 1989, o Papa João Paulo II lhe concedeu o título de Monsenhor, confirmando a importância de sua contribuição para a Igreja e a sociedade.

Este reconhecimento do poder público vem em boa hora, pois quem não conhece e reconhece seu passado tem um péssimo futuro.