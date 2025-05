Polícia Civil de Três Passos desarticula rede de tráfico e venda de armas

Na terça-feira, 27, a Delegacia de Polícia de Três Passos concluiu a Operação CONTINUUM, resultando na prisão de três indivíduos envolvidos em crimes de tráfico de drogas, além da venda ilegal de armas de fogo e munições.

A operação teve início em fevereiro deste ano com a prisão de um traficante de drogas na localidade de Alto Uruguai, em Tiradentes do Sul. As investigações subsequentes comprovaram que os três indivíduos presos preventivamente hoje comandavam, de dentro dos presídios de Três Passos e Santa Rosa, uma associação criminosa dedicada à comercialização de entorpecentes, armas de fogo e munições.

Durante o decorrer da operação, outros três indivíduos já haviam sido presos em março de 2025 por extorquirem traficantes e seus familiares. No total, os Inquéritos Policiais resultaram no indiciamento de nove pessoas e na efetivação de sete prisões preventivas, desmantelando uma complexa rede criminosa.