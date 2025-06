Brigada Militar recupera veículo roubado e apreende drogas

Na tarde de quinta-feira, 06, policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), em ação conjunta com a Polícia Civil, prenderam um homem pelos crimes de tráfico de entorpecentes e receptação, no município de Tenente Portela.

Durante a operação, foi recuperado um veículo com registro de roubo ocorrido em Porto Alegre. Também foram apreendidas três porções de cocaína, um aparelho celular e uma quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia para a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante.

Comunicação Social 7°BPM