Programa Inverno Gaúcho amplia horário de atendimento no ESF 2

A partir de 16 de junho, a Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Tenente Portela passará a oferecer atendimento em horário estendido. A iniciativa integra o programa Inverno Gaúcho, promovido pelo Governo do Estado em parceria com o município, e tem como objetivo reforçar os cuidados com a saúde da população diante do aumento de doenças respiratórias e outras condições típicas da estação.

O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 18h às 21h, na unidade ESF 2 (conhecida como “Postão”). Nesse período, a equipe estará preparada para acolher pacientes com sintomas gripais, doenças crônicas e quadros respiratórios agudos.

A sala de vacinas também funcionará durante o turno estendido, permitindo que a população atualize sua caderneta de vacinação. Destaque para a imunização contra o vírus Influenza (H1N1) e outras vacinas do calendário nacional.

Segundo a secretária de Saúde e Saneamento, Giovana Maciel, a ampliação do horário tem como objetivo facilitar o acesso da população — tanto da zona urbana quanto rural — aos serviços básicos de saúde, prevenindo complicações e reduzindo a sobrecarga nos atendimentos de urgência.

A ação dá continuidade a estratégias adotadas em anos anteriores, que apresentaram resultados positivos na qualificação da atenção primária e no acolhimento à população em momentos de maior demanda.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela