Estrangeiro é preso em flagrante por tráfico de drogas em Três Passos

Durante abordagem e busca pessoal, os policiais localizaram com o suspeito 30 porções de cocaína, todas fracionadas e prontas para a venda.

A ação foi realizada pela Polícia Civil, após denúncias que apontavam a venda de entorpecentes nas proximidades do antigo Hospital São José — local já conhecido por registros relacionados ao tráfico de drogas.

Um homem de nacionalidade estrangeira foi preso em flagrante por tráfico de drogas no final da tarde de segunda-feira, 16, em Três Passos.

