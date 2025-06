Natural e Sobrenatural

Nesta semana, dezenas de pessoas, instituições e grupos se mobilizaram na preparação dos tapetes para a celebração da Solenidade de Corpus Christi, tradição que existe há muitos séculos em todos os lugares do mundo onde há a presença da fé católica, que crê na presença real e transubstanciada de Deus na Hóstia Consagrada. A Paróquia Nossa Senhora Aparecida celebrou Missas com procissões internas nas igrejas dos municípios de Tenente Portela, Vista Gaúcha e Barra do Guarita.

Há o costume de fazer uma procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas do local onde vivem os fiéis. Além dos tapetes, muitas pessoas enfeitam suas casas, portas e janelas, ou confeccionam pequenos altares, onde pode haver uma parada da procissão com uma oração apropriada.

Esses ritos expressam a fé católica na presença de Jesus entre nós e como ela age. A graça de Deus supõe a natureza e a aperfeiçoa, diz um dos dogmas mais importantes da fé católica. Assim como se preparam tapetes, casas e altares, é fundamental preparar nossa vida para a ação da graça divina. Nós temos liberdade e consciência em níveis diversos, que devem ser exercitados para que Deus possa interagir com a sua Graça.

Existem religiões naturais nas quais os seres humanos se submetem à natureza das coisas. Os deuses, deusas e entidades espirituais são os únicos seres capazes de alterar essa natureza, daí a necessidade de conseguir o agrado dessas divindades. A fé cristã entende que o ser humano tem um poder considerável sobre a natureza, que se expande cada vez mais. Permanecem algumas realidades que nunca teremos controle e, sobre estas, se sobrepõe a graça de Deus. É o que chamamos de graça sobrenatural.

Andar com Jesus nas ruas de nossas cidades é um sinal ritual de que aceitamos Jesus como o Senhor da vida em todas as suas dimensões. Ele quer ser o Senhor de pessoas que tenham iniciativas e atuem de modo eficaz naquilo que podem administrar. Muitas vezes, a Bíblia compara a graça de Deus com sementes. O grão, em si, não é muita coisa; serve para alimento, mas, uma vez plantado e cultivado, multiplica-se para ser tantas coisas necessárias para a vida.

Ofereçamos nossa natureza, por meio de comportamentos, atitudes e ações, para Jesus e, assim, receberemos as graças sobrenaturais em nossas vidas.