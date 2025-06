Tenente Portela debate o futuro da saúde pública em conferência municipal participativa

Com o objetivo de avaliar o sistema de saúde local e planejar ações futuras, a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, em parceria com o Conselho Municipal de Saúde, realizou na tarde da última quarta-feira, 25 de junho, a 8ª Conferência Municipal da Saúde. O evento aconteceu no Centro Evangélico Martin Luther e teve como tema central “O SUS que temos e o SUS que queremos”.

A conferência reuniu autoridades locais, trabalhadores da saúde, conselheiros e representantes da comunidade para refletir sobre os desafios enfrentados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no município e propor soluções efetivas. Ao longo da programação, os participantes se dividiram em grupos e debateram três eixos temáticos centrais:

Judicialização da saúde, com foco nas demandas judiciais que impactam diretamente a gestão dos serviços;

Cofinanciamento municipal de média e alta complexidade, abordando os fluxos de referência e contrarreferência por meio dos sistemas estaduais GERCON e GERINTE;

Atenção Primária à Saúde, com ênfase na realidade das unidades de saúde do município, como ESFs, CAPS, CEL, academia da saúde, atendimento administrativo, estrutura física, logística e transporte de pacientes.

Antes das discussões em grupo, as farmacêuticas da rede municipal, Adriana dos Santos Amorim e Andrea Schneider, apresentaram um panorama detalhado do funcionamento da cadeia medicamentosa em Tenente Portela. Elas explicaram como é feito o processo de compra, logística e dispensação dos medicamentos, e destacaram a importância da informatização e transparência no controle de estoques. Durante a apresentação, foi demonstrado o uso dos sistemas Oportunisa e Sistema Estadual de Estoque, ferramentas que possibilitam o acompanhamento em tempo real dos medicamentos disponíveis no município e suas respectivas quantidades.

A secretária municipal de Saúde, Giovana Maciel, ressaltou que esses dados técnicos contribuem diretamente para a melhoria da gestão dos insumos e garantem mais eficiência no atendimento à população. “Com esse conhecimento compartilhado, conseguimos planejar melhor, evitar desperdícios e dar mais segurança ao usuário que precisa do medicamento na hora certa”, destacou.

Giovana ainda enfatizou a importância da escuta coletiva durante o evento. “Os grupos nos entregaram apontamentos valiosos que agora serão compilados e organizados em um relatório final. Esse documento será a base para a construção do novo Plano Municipal de Saúde, que ocorrerá no próximo mês, e também irá integrar o nosso Plano Plurianual (PPA) da área”, explicou.

A conferência também contou com a participação remota do técnico da FAMURS, Paulo Azeredo Filho, que falou sobre os desafios e potencialidades do SUS no cenário atual.

O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Gustavo Brunet, reforçou a necessidade de equilíbrio entre as partes que compõem o SUS – usuários, gestores e trabalhadores. “Precisamos dar mais atenção aos profissionais que fazem o SUS acontecer todos os dias. Eles enfrentam jornadas duplas, metas excessivas e altos índices de estresse. É hora de reconhecer e valorizar todos os trabalhadores da saúde: médicos, enfermeiros, dentistas, técnicos e auxiliares”, declarou.

Brunet também anunciou sua eleição como representante do Estado do Rio Grande do Sul na Conferência Nacional da Saúde do Trabalhador, que acontecerá em agosto, em Brasília. “É fundamental pensar também no que queremos para quem cuida da nossa saúde diariamente”, concluiu.