Homem é preso com 317 kg de maconha e motocicleta furtada em Crissiumal

Durante investigações da Operação Mapa do Crime, coordenadas pelo delegado William Garcez e realizadas pela Delegacia de Polícia de Crissiumal (DP/Crissiumal) e pelo Setor de Investigação Policial e Análise Criminal (SIPAC) da 22ª Delegacia Regional de Polícia (DPRI), foi efetuada a prisão em flagrante de um homem de nacionalidade argentina, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e receptação de veículo automotor.

A ação contou com o apoio de agentes das delegacias de São Martinho, Coronel Bicaco e da própria 22ª DPRI, que realizaram diligências na localidade de Esquina Mendonça, interior do município de Crissiumal. No local, o suspeito foi encontrado na posse de uma motocicleta com placa clonada, a qual constava como furtada.

Além do veículo, os policiais localizaram aproximadamente 317 quilos de maconha, bem como apetrechos para embalagem da droga e uma balança de precisão.

O homem recebeu voz de prisão, teve a prisão em flagrante formalizada e, posteriormente, foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanece à disposição da Justiça.