Governo assina convênio para repasse de R$ 1,2 milhão ao Hospital São Vicente de Paulo, de Cruz Alta

O governador em exercício Gabriel Souza assinou, nesta sexta-feira (4 /7), convênio com o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), de Cruz Alta. Por meio do Programa Avançar Mais na Saúde, serão repassados aproximadamente R$ 1,2 milhão para reforma e ampliação do Centro de Material Esterilizado da instituição. A cerimônia de assinatura foi realizada no Palácio Piratini e contou com a presença da titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann.

“Esse convênio reforça nosso compromisso com a qualificação da rede de saúde, ampliando a capacidade de atendimento e a segurança em procedimentos essenciais. O Hospital São Vicente de Cruz Alta é referência para a região, abrangendo uma população de mais de 1 milhão de pessoas que encontram nesta instituição um atendimento humanizado e de qualidade”, disse Gabriel.

Gabriel ressaltou que o convênio reforça o compromisso do Estado com a qualificação da rede de saúde -Foto: Vitor Rosa/Secom

A obra no Centro de Material Esterilizado vai permitir a adequação do espaço para atender às demandas crescentes por serviços de saúde no hospital. Serão realizadas intervenções estruturais e será instalado um sistema de climatização.

“Celebramos esse convênio tão importante para garantir que o hospital tenha todas as condições sanitárias para pleno atendimento, especialmente nos atos cirúrgicos. É mais uma iniciativa que se soma a outras já realizadas junto ao Hospital de Cruz Alta, que já teve quase R$ 14 milhões em recursos destinados pelo Estado”, disse Arita.

O HSVP é referência em média e alta complexidade para mais de 30 municípios da região Missioneira. Com mais de 85% de atendimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a instituição possui dez leitos de tratamento intensivo (UTI) para adultos e atua nas especialidades de neurologia, neurocirurgia, traumato-ortopedia, oncologia e nefrologia, entre outras. No HSVP também são realizados transplantes ósseos e de córneas, bem como a busca ativa de órgãos.