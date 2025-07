Aperfeiçoar a vida

Estou escrevendo este artigo da cidade de Vila Flores, na Serra Gaúcha, onde o clero da Diocese de Frederico Westphalen, juntamente com seu bispo diocesano, está participando do retiro anual obrigatório. O orientador do retiro é um padre paraguaio que trabalha na região de Ciudad del Este, vizinha ao Brasil, por isso conhece bem o português.

Nesta semana, aconteceu uma tragédia na cidade de Estação, quando um adolescente de 16 anos entrou em uma escola e matou uma criança, feriu outras duas e uma professora, que tentou defender os alunos do ataque. Até o momento em que escrevo, ainda não foram divulgados maiores detalhes sobre a motivação dessa violência.

Quero ligar o que aconteceu a uma das meditações que recebemos em nosso retiro, cujo tema foi a purificação das virtudes. Estas são palavras ligadas à espiritualidade da vida cristã.

A virtude é uma força, uma qualidade que se recebe ou se adquire para se aproximar de Deus e viver de acordo com sua vontade. Ela é um dom de Deus que ajuda a crescer em santidade. O ponto que quero refletir é que ela é adquirida e aperfeiçoada pelo ser humano, com o auxílio da graça de Deus.

Quando reflito sobre tragédias como a de Estação e outras mais, não posso deixar de considerar a hipótese de que não houve capacidade de administrar sentimentos que levam a atos de violência extrema, como o que aconteceu.

A maioria de nossos sentimentos surge de modo espontâneo. Lutar contra seu surgimento é quase uma batalha perdida, por isso o importante é aprender a controlar e administrar esses sentimentos. O que fazer com os sentimentos é, com exceções patológicas, de inteira responsabilidade do ser humano. Esta é a razão da existência da educação, que começa em casa e se expande para a sociedade e o poder público. Quando se faz necessário, há a intervenção de terapias para o equilíbrio. Também é obrigação pessoal se corrigir e melhorar a qualidade de vida. Na vida espiritual, isso se chama purificação das virtudes.

A questão que se faz é: como uma pessoa pode chegar a um nível de violência sem que houvesse uma percepção de limitações nos diversos âmbitos da sua vida, como família, amigos, vizinhos, instituições, igrejas, escolas e sociedade como um todo?

São tantos os casos que penso ser o momento de olharmos com mais atenção para como estamos amadurecendo como seres humanos.