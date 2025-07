Secretaria de Saúde de Miraguaí promove nova etapa de vacinação contra a COVID-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Miraguaí informa que, nesta quinta (16) e sexta-feira (17), será realizada a vacinação contra a COVID-19 na Unidade Básica de Saúde (UBS) do município.

A aplicação será destinada a pessoas com 12 anos ou mais que ainda não receberam nenhuma dose da vacina, além de gestantes, pessoas com comorbidades e idosos. Conforme recomendação do Ministério da Saúde, os idosos devem receber uma dose de reforço a cada seis meses.

A Secretaria reforça que a vacina contra a COVID-19 integra o calendário vacinal e, portanto, deve ser mantida em dia. A pasta também alerta que aposentados, pensionistas do INSS e beneficiários do programa Bolsa Família precisam estar com a vacinação atualizada para comprovação da prova de vida e evitar possíveis bloqueios nos benefícios.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7