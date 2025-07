Unimed Noroeste/RS moderniza processo de confirmação de agendamento de exames pelo whatsapp

A Unimed Noroeste/RS está passando por um processo de transformação digital, visando tornar o contato com seus clientes mais ágil e eficiente. Uma das novidades é a confirmação automática de agendamentos de exames de imagem e laboratoriais por meio de mensagens no WhatsApp. Com o novo sistema, o cliente receberá uma mensagem 48 horas antes do exame agendado. Caso a confirmação não ocorra, uma nova mensagem será enviada 24 horas antes do exame. Essa funcionalidade procura reduzir ausências e otimizar o atendimento, beneficiando todos os envolvidos no processo.

As mensagens são enviadas exclusivamente pelos números (55) 3331-9600 e (55) 3331-9700, devidamente identificados como Unimed Noroeste/RS, com o selo azul de verificado. O conteúdo da mensagem incluirá informações como data, horário, tipo de exame e orientações, seguidas da solicitação de confirmação: “Para confirmar, clique em SIM. Para cancelar ou reagendar, clique em NÃO/OU FALAR COM UM ATENDENTE”. Para garantir o bom funcionamento do serviço, é importante que os dados cadastrais estejam sempre atualizados. Caso o cliente não utilize WhatsApp, recomenda-se manter um número de telefone ativo para recados.

A Unimed Noroeste/RS salienta que não solicita, nestas mensagens, nenhum dado pessoal. Trata-se apenas de uma confirmação do agendamento. “Não é golpe e os clientes podem responder com tranquilidade”, ressalta o gerente Administrativo do Hospital Unimed Noroeste/RS, Günter Melchiors. “Essa iniciativa melhora a comunicação e facilita o acompanhamento, garantindo mais praticidade e segurança para nossos clientes. Estamos sempre em busca de soluções que ofereçam mais eficiência e qualidade no cuidado com a saúde”, completa o gestor.

Em caso de dúvidas, entre em contato diretamente com a nossa equipe pelos canais oficiais. Objetivando sempre a melhor experiência aos clientes, a funcionalidade passará por novas atualizações sempre que necessário, garantindo assim a qualidade dos serviços prestados.

Núcleo de Marketing e Comunicação

Textos: Fernando Goettems (MTb 16.209), Jaíse Schumann (MTb 17.199) e Paola Machado (MTb 20.080).