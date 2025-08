As guerras desnecessárias

De modo comparativo, fala-se em combate contra o mal. A luta acontece dentro de nós, quando vencemos as forças internas que nos impedem de fazer a justiça ou nos levam à omissão. Ao eliminar o outro externo, abre-se espaço interno para o mal. É assim que a fé entende a ação dos demônios, que querem afastar o ser humano de Deus e da Vida Eterna.

Quando se tem o horizonte da Vida Eterna como a totalidade de nossa existência, as realidades que vivemos se tornam relativas diante dessa certeza. Nas guerras, sempre se luta por coisas que passam, que deixarão de existir. A Vida Eterna nos vem como mérito, exercício, trabalho e conquista — não por armas, destruição e morte de pessoas — pois a salvação anunciada por Jesus passa pelo que se faz à sua presença em cada ser humano. Não existem guerras em nome de Deus, pois Deus já venceu a morte, o último inimigo da Vida Eterna.

Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, o então presidente dos Estados Unidos da América, Franklin Delano Roosevelt, perguntou ao primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Spencer Churchill, como se devia chamar aquela guerra. Ele respondeu prontamente: “A Guerra Desnecessária”. Essa narrativa se encontra no início da monumental obra, em inglês, de seis volumes, de Churchill, intitulada Memórias da Segunda Guerra Mundial. O autor tenta demonstrar como foi desnecessária aquela guerra, caso tivessem sido adotadas posturas e tomadas decisões diferentes.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.