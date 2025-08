Governo do Estado assina convênios para repasse de mais de R$ 1,32 milhão entre duas unidades hospitalares

O governo do Estado está presente em Taquari e Cachoeirinha. Hospitais das duas cidades estão sendo contempladas com convênios assinados nesta terça (5/8) por meio da Secretaria da Saúde (SES). Serão investidos R$ 800 mil na reforma da unidade de internação clínica do Hospital São José, em Taquari, e R$ 524,1 na reforma da rede elétrica para instalação de sistema de climatização no Hospital Padre Jeremias, em Cachoeirinha.

Os recursos fazem parte do Programa Avançar Mais na Saúde, que já investiu R$ 1,16 bilhão na qualificação e na ampliação da rede de saúde do Estado, com melhorias de infraestrutura e aquisição de equipamentos, na atenção básica e assistência farmacêutica. Na fase atual do programa, foram anunciados na segunda-feira (4/8) mais R$ 213,7 milhões em investimentos.



Qualificar o atendimento

A titular da SES, Arita Bergmann, destacou o trabalho realizado pelo hospital de Cachoeirinha. “O Hospital Padre Jeremias está ampliando suas funcionalidades e oferecendo, cada vez mais, uma atenção diferenciada em saúde para a população. Nossa expectativa é que a instituição continue crescendo e expandindo os serviços”, afirmou.

A secretária também falou da necessidade de ampliação dos leitos clínicos no Hospital São José que será atendida pelo repasse dos recursos. “O que nos faz bem é termos boas parcerias com instituições que fazem entregas qualificadas. É isso que a gestão pública se propõe”, finalizou.

O ato foi realizado por teleconferência e contou com a participação dos prefeitos de Cachoeirinha, Cristian Rosa, e de Taquari, André Brito, do superintendente do Hospital Ana Nery (que administra o Hospital Padre Jeremias), Gilberto Gobbi, e do presidente da Associação Taquariense de Saúde (que administra o Hospital São José), Romacir Martins.

Referência materno-infantil na Região Metropolitana

O Hospital Padre Jeremias tem função importante na assistência materno-infantil da Região Metropolitana. A instituição possui 101 leitos, dez deles de tratamento intensivo neonatal e que são referência para todo o Estado, e outros dez de cuidados intensivos, além de oferecer acompanhamento a gestantes de alto risco. Todos os atendimentos são realizados através do Sistema Único de Saúde (SUS).

Abertura de leitos no Vale do Taquari

O Hospital São José tem papel importante no município de Taquari, município com mais de 25 mil habitantes. Em 2024, o hospital realizou mais de 31 mil atendimentos e aproximadamente 900 cirurgias. Os recursos do convênio possibilitarão a abertura de leitos clínicos para atendimento pelo SUS.