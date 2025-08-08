WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Hospital Santo Antonio
Niederle
Meganet
Seu Manoel
Mercado do povo
Sala
Seco
APPATA
Mecânica Jaime
Unimed
Folha Popular
Ipiranga
Rádio Municipal
Raffaelli
Império
Tarzan
Sicoob
Fitness
F&J Santos
Sicredi
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Lazzaretti
Coluna

Indícios de Queda

Coluna

De Olho na Ideia

De Olho na IdeiaPor: Felipe J. dos Santos

08/08/2025 09h51
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Não dá para prever quando os Estados Unidos entrarão em processo de queda, mas a história já está se organizando para derrubar mais um império.

Por que estão caindo? Quais os indícios apontados por economistas e especialistas em geopolítica?

O declínio econômico é visível, e os economistas apontam que os 50% mais ricos detêm 97,5% da riqueza nacional, enquanto os 50% mais pobres concentram apenas 2,5% dessa riqueza.

Além da injustiça social, os EUA enfrentam um enorme endividamento, pois vendem títulos do Tesouro Nacional para sustentar o déficit público. Além disso, têm enfrentado grandes dificuldades para manter a hegemonia geopolítica, já que outros países começam a disputar espaço no tabuleiro internacional.

Mas outros dois problemas são ainda mais graves. Um deles se refere ao domínio cultural e à defesa da democracia e do livre mercado, que os norte-americanos sempre pregaram; o outro está relacionado ao dólar.

No campo cultural, os Estados Unidos ditavam as regras: definiam o que era certo ou errado, quais países eram democráticos ou ditatoriais, e influenciavam os costumes da população mundial por meio da arte, do cinema e da música. Isso está começando a ser contestado, inclusive dentro do próprio país.

A questão do dólar é ainda mais sensível, pois não se trata de uma mudança imediata, mas de um futuro próximo, no qual a credibilidade da moeda pode perder força e as pessoas podem deixar de confiar no dólar como a principal moeda de transações internacionais.

O dólar tem credibilidade porque se transformou na principal moeda de comércio entre as nações e, aproveitando-se dessa credibilidade, desvinculou-se do seu lastro em ouro, passando a ser uma moeda fiduciária.
Uma moeda fiduciária é aquela em que as pessoas confiam, pois não é volátil nem inconsistente, e todos acreditam em seu valor. Seu grande valor reside justamente nessa confiança.

Ocorre que essa confiança está começando, lentamente, a diminuir e, com isso, a consistência do dólar começa a enfraquecer.

Quando o mercado internacional começa a perceber inconsistências no sistema financeiro norte-americano e nota que a dívida interna é excessiva, passa a desconfiar ainda mais do dólar, o que gera um efeito de bola de neve.

Não se sabe para quando isso ocorrerá nem quais são as alternativas dos economistas norte-americanos, mas certamente não será por meio de taxações que conseguirão manter a confiança no dólar e o equilíbrio do déficit fiscal.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação Armas nucleares
Foto: Divulgação Dádiva ou Maldição
Foto: Divulgação As guerras desnecessárias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 09h07
10°
Tempo nublado Máxima: 13° - Mínima:

Sensação

2.98 km/h

Vento

91%

Umidade

Mercado do povo
Mercado Balestrin
Sicredi
Ipiranga
Seu Manoel
Império
Mecânica Jaime
Meganet
Sicoob
Raffaelli
Seco
F&J Santos
Rádio Municipal
Sala
Lazzaretti
Fitness
Tarzan
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Unimed
APPATA
Unimed
F&J Santos
Mecânica Jaime
APPATA
Império
Mercado do povo
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Ipiranga
Seu Manoel
Ponto Grill
Sicredi
Sala
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Agro Niederle
Meganet
Rádio Municipal
Sicoob
Fitness
Sicoob
Municípios
Tenente Portela - RS
Missa marca preparação para a 79ª Festa da Paróquia Nossa Senhora Aparecida
Derrubadas - RS
Profissionais da educação de Derrubadas participam de seminário sobre Educação Fiscal
F&J Santos
Ponto Grill
Unimed
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Seco
Sicredi
APPATA
Fitness
Ipiranga
Império
Raffaelli
Tarzan
Sicoob
Agro Niederle
Meganet
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mercado do povo
Rádio Municipal
Sala
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 6 minutos Missa marca preparação para a 79ª Festa da Paróquia Nossa Senhora Aparecida
Há 9 minutos Armas nucleares
Há 12 minutos Profissionais da educação de Derrubadas participam de seminário sobre Educação Fiscal
Há 11 minutos Boletim de Saúde Indígena traça perfil e destaca iniciativas de cuidado disponibilizadas para essa população no RS
Há 11 minutos Petrobras aprova pagamento de dividendos a acionistas
Lazzaretti
Seu Manoel
Rádio Municipal
Sala
Meganet
Sicredi
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
APPATA
Unimed
Ponto Grill
Agro Niederle
Seco
Mercado do povo
Tarzan
Mecânica Jaime
Raffaelli
Ipiranga
Mercado Balestrin
Império
Sicoob
Fitness
Mais lidas
1
Há 3 dias CER Miraguai conquista título geral na 3ª edição da Copa de Categorias de Base Esportes
2
Há 4 dias Moraes diz que Bolsonaro ignora e desrespeita o Supremo
3
Há 5 dias Ato em São Paulo pede anistia a Bolsonaro e exalta Trump
4
Há 4 dias Girão cobra anistia e impeachement de Moraes após atos populares
5
Há 7 dias Saúde anuncia R$ 200 milhões para acelerar fila de cirurgias no Rio
Ponto Grill
Sicredi
Ipiranga
APPATA
Seu Manoel
F&J Santos
Mecânica Jaime
Tarzan
Fitness
Unimed
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Meganet
Sicoob
Seco
Império
Ipiranga
Sala
Agro Niederle
Raffaelli
Sicoob
Ipiranga
APPATA
Rádio Municipal
Lazzaretti
Meganet
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Unimed
Agro Niederle
Fitness
Império
Sala
Mecânica Jaime
Raffaelli
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Seco
Seu Manoel
F&J Santos
Sicredi
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados