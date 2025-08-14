Comendas merecidas

A Prefeitura, em conjunto com o Poder Legislativo Municipal — ou seja, a Câmara de Vereadores — criou uma comenda para homenagear personalidades significativas na vida do Município de Tenente Portela. As comendas são concedidas a pessoas ou organizações que se destacam ou se destacaram em suas áreas de atuação. Em Tenente Portela, este título se chama Comenda Monsenhor Albino Ângelo Busatto, figura pública sobre a qual já dediquei um artigo anterior. Este prêmio será concedido anualmente e constitui a titulação de maior reconhecimento municipal.

Neste ano, a entrega da Comenda acontecerá no plenário da Assembleia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, no dia 19 de agosto. Serão homenageadas três pessoas ainda atuantes em nosso município e uma já falecida.

Dentre os homenageados está o Padre Guido Taffarel. Padre Guido nasceu em 1941, em Cotiporã. Quando iniciou sua formação para o sacerdócio, ainda não existia a Diocese de Frederico Westphalen. Toda a região pertencia à Diocese de Santa Maria. Em 1962, foi instalada a recém-criada Diocese de Frederico Westphalen, com o território que permanece até hoje. Em 1966, Padre Guido foi ordenado sacerdote.

Nos primeiros cinco anos, trabalhou no Seminário Menor Nossa Senhora Medianeira, em Frederico Westphalen. Desde 1972, atua em Tenente Portela. Dos 53 anos de sacerdócio, foi pároco durante 43 anos. Atualmente, é Pároco Emérito, ajudando ativamente em diversas atividades paroquiais. Em seu trabalho, destacou-se na formação de lideranças para a Igreja e para a sociedade. Muitas vezes estive em Portela para ministrar cursos e, por isso, testemunho a importância deste trabalho.

Recordo sua defesa dos agricultores em nossas reuniões diocesanas, seu trabalho junto à Pastoral Indigenista e sua preocupação em dinamizar as liturgias. Nas duas décadas em que fui reitor do Seminário Maior, a cada um ou dois anos, um dos seminaristas que se ordenava sacerdote iniciava suas atividades na Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, sob a orientação do Pároco Padre Guido.

Neste mês vocacional, é significativo que aconteça esta homenagem a pessoas que, vivendo sua fé, atuaram e atuam de modo tão positivo na sociedade. Jesus nos diz que conhecemos a qualidade de uma árvore pelos seus frutos. Parabéns e obrigado aos homenageados, e que Deus os abençoe.