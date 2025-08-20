WhatsApp

Três Passos

Suspeito de crimes em Três Passos e Padre Gonzales é detido em flagrante

Polícia

20/08/2025 16h45Atualizado há 5 horas
Por: Júlio Santos
Foto: Polícia Civil
Foto: Polícia Civil

Na tarde de quarta-feira, 20, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Três Passos, prendeu em flagrante um homem logo após a prática de furto em um estabelecimento comercial no bairro Érico Veríssimo.

Segundo o delegado de Polícia Marion Volino, o suspeito também é investigado por outros delitos recentes na região, entre eles um roubo em Padre Gonzales e dois furtos em Três Passos.

Durante a ação, os policiais recuperaram os objetos levados, que foram restituídos à vítima. O indivíduo foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanece à disposição da Justiça.

