Suspeito de crimes em Três Passos e Padre Gonzales é detido em flagrante

Na tarde de quarta-feira, 20, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Três Passos, prendeu em flagrante um homem logo após a prática de furto em um estabelecimento comercial no bairro Érico Veríssimo.

Segundo o delegado de Polícia Marion Volino, o suspeito também é investigado por outros delitos recentes na região, entre eles um roubo em Padre Gonzales e dois furtos em Três Passos.

Durante a ação, os policiais recuperaram os objetos levados, que foram restituídos à vítima. O indivíduo foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanece à disposição da Justiça.