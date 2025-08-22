Santo Agostinho e o Papa Leão XIV

O mês de agosto se caracteriza pela grande quantidade de celebrações no calendário litúrgico da Igreja Católica. Algumas são referentes aos dados da fé, como a Transfiguração do Senhor, a Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria e Maria como Rainha, outras são memórias de santos e santas, cuja data de morte é celebrada como Dia de Nascimento para a Vida Eterna. Dentre eles está Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja, memória celebrada no dia 29.

Agostinho de Hipona é um dos teólogos mais influentes, tanto na vida interna da Igreja Católica, como na sociedade ocidental. Nascido em 13 de novembro de 354 em Tagaste, Argélia, faleceu em 28 de agosto de 430 em Hipona, Argélia, África. Após uma sólida formação no pensamento e filosofias, foi professor e conseguiu em 384, o almejado cargo de professor de retórica em Milão, onde se instalara a Corte Imperial do Império Romano.

Na cidade de Milão, Agostinho conheceu o Bispo Ambrósio, que também era Mestre em Retórica, quando sua mãe, Santa Mônica, ouvia as catequeses mistagógicas de Santo Ambrósio. O pensamento deste bispo influenciou muito Agostinho, que em 386 ele se converteu a fé cristã e, na Vigília Pascal de 387, foi batizado juntamente com seu filho Adeodato, por Ambrósio, na catedral de Milão.

No ano seguinte Agostinho e sua família decidiram voltar a morar na África. Pouco antes da mudança Santa Mônica falece em Ostia, litoral de Roma e, alguns meses após se estabelecerem na África, Agostinho perde seu filho Adeodato. Entristecido, vende os bens da família, distribui aos pobres e funda uma comunidade monástica na casa, único bem que não vendeu. Em 391 foi ordenado sacerdote e, em 395 recebe a ordenação episcopal em Hipona, África, sendo seu bispo até 430, quando falece.

Enquanto bispo, Agostinho manteve um ritmo intenso de estudos e produção intelectual teológica e filosófica. Seu legado é muito vasto. Gostaria de recordar alguns pontos que hoje são o modo majoritário de nosso pensamento ocidental: a relação dentre a fé a e razão, o conceito de livre-arbítrio, elucidando a necessidade da graça de Deus para a salvação, o problema do mal e, principalmente aprofundamentos da doutrina da Trindade.

O atual Papa foi superior da Ordem de Santo Agostinho. Seguramente o pensamento do fundador da Ordem, vai orientar também o seu pontificado.