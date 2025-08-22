WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seu Manoel
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Império
Seco
Mercado do povo
Folha Popular
Sicoob
Tarzan
APPATA
Rádio Municipal
Ponto Grill
Unimed
Fitness
Niederle
Meganet
Mercado Balestrin
Sala
Sicredi
Ipiranga
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Raffaelli
Coluna

Santo Agostinho e o Papa Leão XIV

Coluna

Visão de Fé

Visão de FéPor: Cônego Alexander Mello Jaeger

22/08/2025 09h21
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

O mês de agosto se caracteriza pela grande quantidade de celebrações no calendário litúrgico da Igreja Católica. Algumas são referentes aos dados da fé, como a Transfiguração do Senhor, a Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria e Maria como Rainha, outras são memórias de santos e santas, cuja data de morte é celebrada como Dia de Nascimento para a Vida Eterna. Dentre eles está Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja, memória celebrada no dia 29.

Agostinho de Hipona é um dos teólogos mais influentes, tanto na vida interna da Igreja Católica, como na sociedade ocidental. Nascido em 13 de novembro de 354 em Tagaste, Argélia, faleceu em 28 de agosto de 430 em Hipona, Argélia, África. Após uma sólida formação no pensamento e filosofias, foi professor e conseguiu em 384, o almejado cargo de professor de retórica em Milão, onde se instalara a Corte Imperial do Império Romano.

Na cidade de Milão, Agostinho conheceu o Bispo Ambrósio, que também era Mestre em Retórica, quando sua mãe, Santa Mônica, ouvia as catequeses mistagógicas de Santo Ambrósio. O pensamento deste bispo influenciou muito Agostinho, que em 386 ele se converteu a fé cristã e, na Vigília Pascal de 387, foi batizado juntamente com seu filho Adeodato, por Ambrósio, na catedral de Milão.

No ano seguinte Agostinho e sua família decidiram voltar a morar na África. Pouco antes da mudança Santa Mônica falece em Ostia, litoral de Roma e, alguns meses após se estabelecerem na África, Agostinho perde seu filho Adeodato. Entristecido, vende os bens da família, distribui aos pobres e funda uma comunidade monástica na casa, único bem que não vendeu. Em 391 foi ordenado sacerdote e, em 395 recebe a ordenação episcopal em Hipona, África, sendo seu bispo até 430, quando falece.

Enquanto bispo, Agostinho manteve um ritmo intenso de estudos e produção intelectual teológica e filosófica. Seu legado é muito vasto. Gostaria de recordar alguns pontos que hoje são o modo majoritário de nosso pensamento ocidental: a relação dentre a fé a e razão, o conceito de livre-arbítrio, elucidando a necessidade da graça de Deus para a salvação, o problema do mal e, principalmente aprofundamentos da doutrina da Trindade.

O atual Papa foi superior da Ordem de Santo Agostinho. Seguramente o pensamento do fundador da Ordem, vai orientar também o seu pontificado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação O Marketeiro Laranja
Foto: Divulgação Comendas merecidas
Foto: Divulgação Os Alienistas
Tenente Portela, RS
Atualizado às 10h07
26°
Parcialmente nublado Máxima: 29° - Mínima: 18°
26°

Sensação

4.17 km/h

Vento

50%

Umidade

Mecânica Jaime
Fitness
Raffaelli
Mercado Balestrin
F&J Santos
Seu Manoel
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Meganet
Sicoob
Império
Agro Niederle
Seco
Ipiranga
Tarzan
Sala
Mercado do povo
Unimed
Ponto Grill
APPATA
Rádio Municipal
Seu Manoel
Império
Mercado Balestrin
APPATA
Meganet
Tarzan
Sicredi
Fitness
Sala
F&J Santos
Mecânica Jaime
Raffaelli
Agro Niederle
Ipiranga
Rádio Municipal
Sicoob
Mercado do povo
Lazzaretti
Unimed
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Municípios
Derrubadas - RS
Prefeitura incentiva suinocultura em Linha São Jorge
Derrubadas - RS
Equipe do CRAS se reúne para alinhar ações municipais
Unimed
F&J Santos
Sicoob
Ponto Grill
Tarzan
APPATA
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Rádio Municipal
Agro Niederle
Fitness
Seco
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sala
Império
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Sicredi
Meganet
Últimas notícias
Há 49 minutos Parcela de famílias que pagam aluguel sobe 25% em 8 anos, mostra IBGE
Há 49 minutos Proporção de brasileiros que moram sozinhos cresce 52% em 12 anos
Há 1 hora Prefeitura incentiva suinocultura em Linha São Jorge
Há 1 hora Equipe do CRAS se reúne para alinhar ações municipais
Há 2 horas Seminário Regional UNCME/AMUCELEIRO discute educação inclusiva e Planos Decenais
Lazzaretti
Império
Seco
Seu Manoel
Sicredi
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Unimed
Tarzan
Meganet
Fitness
APPATA
Raffaelli
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Mercado do povo
Sala
F&J Santos
Ponto Grill
Ipiranga
Mais lidas
1
Há 6 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 3 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
3
Há 3 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
4
Há 3 dias Show dos Monarcas marca o 11º Portelaço
5
Há 7 dias Padilha diz ser "ato covarde" cancelamento de vistos da filha e esposa
Ipiranga
Raffaelli
Império
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sicredi
Ipiranga
Seu Manoel
Lazzaretti
F&J Santos
Agro Niederle
Sala
Ponto Grill
Tarzan
Sicoob
APPATA
Seco
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Meganet
Unimed
Rádio Municipal
Mercado do povo
Unimed
Seu Manoel
Tarzan
Sala
Ipiranga
APPATA
Lazzaretti
Sicoob
Ponto Grill
Meganet
Raffaelli
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
F&J Santos
Mecânica Jaime
Fitness
Sicredi
Império
Seco
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados