WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ipiranga
Lazzaretti
APPATA
Rádio Municipal
Mercado do povo
Raffaelli
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Seco
Sicoob
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Império
Sala
Seu Manoel
Fitness
Niederle
Sicredi
Folha Popular
Unimed
Meganet
Mercado Balestrin
F&J Santos
Três Passos

Polícia Civil apreende carga de cigarros contrabandeados em ação conjunta com a Brigada Militar

Polícia

27/08/2025 17h15
Por: Júlio Santos
Foto: Polícia Civil
Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Três Passos, em ação conjunta com a Brigada Militar, apreendeu 20 caixas de cigarros contrabandeados e um veículo utilizado no transporte da carga ilícita, durante diligências realizadas no âmbito da Operação Protetor de Fronteiras.

O material apreendido foi encaminhado à Receita Federal.

De acordo com a Polícia Civil, a Operação Protetor de Fronteiras tem como objetivo intensificar o combate ao contrabando, descaminho e demais crimes transfronteiriços, reforçando o compromisso das forças de segurança em proteger a economia formal e coibir atividades criminosas na região.

As ações conjuntas da Polícia Civil de Três Passos e da Brigada Militar seguirão sendo intensificadas nos municípios da região, com foco na prevenção e repressão ao crime organizado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Efetivo 7°BPM 7ºBPM celebra seu 59º aniversário
Foto: Efetivo 7°BPM Homem é detido com arma de fogo e moto irregular em Três Passos
Imagem: Divulgação Homem é preso por suspeita de incendiar casa da ex-companheira em São Martinho
Tenente Portela, RS
Atualizado às 16h08
21°
Parcialmente nublado Máxima: 22° - Mínima:
21°

Sensação

1.8 km/h

Vento

60%

Umidade

Mecânica Jaime
Tarzan
Rádio Municipal
Unimed
Agro Niederle
Ipiranga
Seu Manoel
Raffaelli
Meganet
Hospital Santo Antonio
APPATA
Ponto Grill
Mercado do povo
Sicoob
Sala
Lazzaretti
Império
Fitness
Seco
Mercado Balestrin
Sicredi
F&J Santos
Ipiranga
Lazzaretti
Rádio Municipal
Raffaelli
Meganet
Sicoob
Seu Manoel
Império
Agro Niederle
APPATA
Sicoob
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Ponto Grill
Sicredi
F&J Santos
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Fitness
Sala
Tarzan
Municípios
Tenente Portela - RS
Audiência Pública sobre a Lei Aldir Blanc será realizada no Centro Cultural
Tenente Portela - RS
Rock portelense volta à cena: Show celebra 36 anos da Banda Anarquia com tributo a Eléu Dalla Nora
Raffaelli
Mercado do povo
F&J Santos
Mercado Balestrin
Fitness
Sicredi
Sala
Lazzaretti
Ipiranga
Mecânica Jaime
Império
Meganet
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sicoob
APPATA
Unimed
Seu Manoel
Seco
Agro Niederle
Tarzan
Ponto Grill
Últimas notícias
Há 18 minutos Audiência Pública sobre a Lei Aldir Blanc será realizada no Centro Cultural
Há 28 minutos Brasil abre 129,8 mil postos formais de trabalho em julho
Há 28 minutos Organizações alertam para agenda anti-indígena no Congresso Nacional
Há 28 minutos Alckmin desembarca no México e tem reunião com setor privado
Há 28 minutos Comissão aprova admissibilidade de proposta que cria fundo para inclusão social de pretos e pardos
Meganet
Tarzan
Sicredi
Mercado Balestrin
Raffaelli
F&J Santos
Sicoob
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Fitness
Mercado do povo
Unimed
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Seu Manoel
Ponto Grill
Seco
Império
Sala
Agro Niederle
APPATA
Ipiranga
Mais lidas
1
Há 6 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 6 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 5 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
4
Há 5 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
5
Há 7 dias Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Unimed
Raffaelli
Fitness
Sala
Ipiranga
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sicoob
Ponto Grill
Ipiranga
APPATA
Agro Niederle
Seco
Hospital Santo Antonio
Império
Meganet
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Sicredi
F&J Santos
Tarzan
Lazzaretti
Mercado do povo
Meganet
Unimed
Ipiranga
Sala
Raffaelli
Império
Sicoob
Ponto Grill
Mecânica Jaime
F&J Santos
Agro Niederle
Seu Manoel
APPATA
Mercado Balestrin
Fitness
Hospital Santo Antonio
Seco
Rádio Municipal
Lazzaretti
Tarzan
Sicredi
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados