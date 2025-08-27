WhatsApp

7ºBPM celebra seu 59º aniversário

Polícia

27/08/2025 17h17
Por: Júlio Santos
Foto: Efetivo 7°BPM
Foto: Efetivo 7°BPM

No dia 28 de agosto de 2025, o 7º Batalhão de Polícia Militar — "Batalhão Coronel Barão" — comemora 59 anos de dedicação e excelência nos serviços prestados à comunidade. As atividades alusivas a esta data aconteceram na sede do batalhão, em Três Passos.

Desde a sua fundação, o batalhão realiza um policiamento eficaz em toda a sua área de atuação, garantindo a segurança e a tranquilidade da população.

Para celebrar a data, as atividades comemorativas tiveram início no domingo (24/8), com a 3ª Rústica de aniversário, que contou com a participação de 150 atletas. Hoje (27/8), ocorreu almoço de confraternização e torneio de futebol com times representando as diferentes frações do efetivo do 7ºBPM. Houve também um jogo amistoso entre militares da reserva.

Antes do almoço, que reuniu ativos e inativos, foram entregues certificados aos PM Destaques — título tradicional que visa reconhecer e enaltecer os policiais militares que se destacaram significativamente no desempenho de suas funções, refletindo os valores fundamentais da Brigada Militar.

O Comando do 7ºBPM agradece a todos os oficiais e praças, ativos e inativos, que contribuíram para a história e o sucesso da corporação.

Comunicação Social 7ºBPM

