Jubileu Diocesano da Catequese

No dia 31 de agosto, cerca de 1.500 catequistas farão um dia de peregrinação para Ametista do Sul, onde celebrarão o Jubileu da Catequese da Diocese de Frederico Westphalen, por ocasião do Ano Santo de 2025. Diversos padres, entre eles eu, também estaremos lá.

Atualmente, a catequese faz parte do cotidiano da vida da Igreja Católica, mas nem sempre foi assim. Nos primeiros quinhentos anos da Igreja, a fé cristã era anunciada, o que em grego se chama Querigma. A este anúncio de Jesus Cristo e de seu Evangelho havia uma resposta pessoal de adesão. A partir dessa aceitação, iniciava-se o processo de formação da fé, que era um eco do anúncio. A palavra catequese significa “fazer eco”. Somente adultos participavam da catequese, que podia se concluir com o Batismo, a Crisma e a Eucaristia, celebrados juntos na Vigília Pascal, ou posteriormente.

O tempo de formação era chamado de Catequese Mistagógica, ou seja, um caminho nos Mistérios de Deus. Poderia durar diversos anos. Havia bispos que, todos os dias, faziam uma catequese, frequentada por muitos fiéis. Foi em uma dessas catequeses que Agostinho se converteu, como escrevi no artigo anterior. Atualmente, o Papa mantém uma catequese pública todas as quartas-feiras, em Roma.

Depois do século VI, toda a sociedade ocidental se tornou católica. As pessoas nasciam e cresciam em um ambiente cristão. Não havia mais necessidade de catequese. Na verdade, tudo era catequético: as igrejas tinham esculturas, pinturas, vitrais que retratavam o conteúdo da fé, bem como músicas, roupas e outros elementos. Os sermões, nas missas, eram temas que serviam de formação da fé. As pessoas viviam em uma imersão na religião católica. O Batismo começou a ser dado aos bebês.

Nos últimos séculos, houve uma mudança na sociedade. Não há mais um ambiente de fé ou exclusivamente católico. Hoje vivemos em uma realidade de misturas, por isso a catequese passou a ser ministrada em etapas, em um processo progressivo de crescimento. Primeiro o Batismo, com uma pequena preparação; depois, a Eucaristia, que requer três anos de catequese formal; e, por fim, mais um ano e meio para a Crisma. Há crianças que experimentam em suas famílias e comunidades a vivência da fé católica, e outras que não.

A catequese envolve não só crianças e adolescentes, mas também adultos, como pais, responsáveis e comunidade. Também tem crescido a catequese de adultos.