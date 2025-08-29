Agosto Lilás reforça conscientização contra a violência à mulher em Tenente Portela

Tenente Portela sediou na tarde de quinta-feira, 28, uma mobilização em defesa dos direitos das mulheres. O evento Agosto Lilás, realizado no Centro Cultural, integrou a programação alusiva aos 70 anos de emancipação político-administrativa do município e foi promovido pela Administração Municipal, por meio das Secretarias de Assistência Social e Habitação e de Saúde e Saneamento, com apoio do CRAS e do CREAS.

Com o lema “Juntas contra a violência”, a atividade reuniu autoridades, profissionais da rede de atendimento, estudantes e representantes da comunidade. A programação contou com palestras, roda de conversa, apresentações culturais e a participação da equipe de Musicoterapia do Hospital Santo Antônio, destacando a importância do engajamento coletivo no enfrentamento à violência contra as mulheres.

Entre as convidadas, a professora e liderança indígena Regina Goj Téj Emilio, do povo Kaingang, ressaltou a urgência de romper o silêncio como forma de salvar vidas. Já a educadora física e escritora Mônica Botton, de Miraguaí, compartilhou reflexões sobre os desafios e a força feminina na sociedade contemporânea. Ambas foram homenageadas pela Secretaria de Assistência Social e Habitação pela contribuição ao evento.

Durante os pronunciamentos, o prefeito Rosemar Antônio Sala destacou que a campanha reafirma o compromisso permanente do município com a valorização e a proteção das mulheres. A secretária de Assistência Social e Habitação, Rosângela Ferrari Fornari, salientou a importância do trabalho em rede e da união institucional para garantir acolhimento e respostas efetivas às vítimas.

Também participaram da mobilização a primeira-dama e secretária de Planejamento e Políticas Estruturantes, Salete Bettio Sala; o vice-prefeito Claudenir Scherer; a vereadora Cris Feyth; a promotora de Justiça, Milena dos Santos Oliveira; a delegada regional, Cristiane de Moura e Silva Braucks; a comissária Elenice Koehler Masquin; o inspetor de polícia, Rodrigo Santos Gediel; o presidente da OAB local, Jerônimo Torthesnberg dos Santos; o sargento Roger Baubueno Machado, da Brigada Militar; além de Regina Reggiori, representante do Hospital Santo Antônio.

Na ocasião, também ocorreu a reestruturação do Conselho Municipal da Mulher, por meio do Decreto nº 183, de 27 de agosto de 2025. O Conselho se reunirá mensalmente, sempre na primeira sexta-feira do mês, na sede da Secretaria de Assistência Social.

De acordo com a organização, o Agosto Lilás constitui um chamado permanente à reflexão e à ação, reafirmando o compromisso da sociedade com o respeito, a dignidade e a igualdade das mulheres.