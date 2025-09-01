WhatsApp

Saúde

Com R$ 3,9 milhões do Avançar Mais na Saúde, Leite inaugura novo aparelho de diagnóstico cardíaco em Santa Cruz do Sul

O governador Eduardo Leite e a secretária da Saúde (SES), Arita Bergmann, inauguraram, nesta segunda-feira (1º/9), o novo angiógrafo do Hospital Sa...

01/09/2025 13h13
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Até o momento, o governo estadual já destinou R$ 1,16 bilhão para a saúde no Estado por meio do Avançar Mais na Saúde -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Até o momento, o governo estadual já destinou R$ 1,16 bilhão para a saúde no Estado por meio do Avançar Mais na Saúde -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite e a secretária da Saúde (SES), Arita Bergmann, inauguraram, nesta segunda-feira (1º/9), o novo angiógrafo do Hospital Santa Cruz, em Santa Cruz do Sul, na região dos Vales. O equipamento, adquirido com investimento de R$ 3,9 milhões do Programa Avançar Mais na Saúde, possibilita a retomada dos exames cardíacos no local, evitando que pacientes do município e também da região tenham que se deslocar para realizar o procedimento.

Até o momento, o governo estadual já destinou R$ 1,16 bilhão para a saúde no Estado por meio do Avançar Mais na Saúde. Desse valor, R$ 213,7 milhões foram anunciados em agosto para a nova fase do programa . O município de Santa Cruz do Sul foi beneficiado com R$ 13,7 milhões em investimentos, considerando valores já executados e em execução, para obras e compra de equipamentos em hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Redução de filas de atendimento

Leite destacou a importância da entrega do equipamento para Santa Cruz e para toda a região. “É muito significativo ver este hospital, que é referência regional, receber um equipamento moderno que melhora a precisão dos procedimentos, aumenta a capacidade de atendimento e reduz o tempo de recuperação dos pacientes. É preciso compreender a jornada que percorremos. Pagamos as dívidas, retomamos a confiança, abrimos novos investimentos e agora estamos dando passos firmes para ampliar os procedimentos. O Rio Grande do Sul saiu da fase de pagar contas e passou a oferecer soluções para o futuro, como este angiógrafo e como o SUS Gaúcho, que vai complementar a tabela nacional e ajudar a reduzir filas em áreas críticas, como traumatologia e oftalmologia”, afirmou o governador.

"Quitamos dívidas, retomamos investimentos e agora ampliamos os serviços para dar respostas concretas à população", disse Leite

O novo angiógrafo entrou em funcionamento no último dia 25, atendendo aos pacientes internados no Hospital Santa Cruz. A partir desta segunda-feira, estão sendo retomados os exames eletivos de pacientes de Santa Cruz do Sul e de 25 municípios da região, que antes precisavam realizá-los em Passo Fundo, que fica a 216 quilômetros de Santa Cruz do Sul. Mensalmente, serão realizados 59 exames cardíacos no local, entre angiografias – usadas para identificar obstruções, estreitamentos, aneurismas e coágulos no coração –, cateterismos e exames eletrofisiológicos e endovasculares.

A titular da SES, Arita Bergmann, reforçou o impacto da entrega para a região. “Hoje é um dia de celebração, porque cada entrega como essa significa salvar vidas. O coração não espera quando dá sinais de que precisa de cuidado e proteção. O Hospital Santa Cruz se destaca em várias áreas e, com esse novo equipamento, poderá ampliar os atendimentos em cardiologia. Durante o período em que foi necessária a substituição do angiógrafo, o governo do Estado garantiu que os pacientes fossem atendidos em outros hospitais, para que ninguém ficasse desassistido. Isso mostra que o governo tem plano de contingência e não deixa nenhum cidadão sem atendimento.”

Governador Eduardo Leite e a secretária da Saúde (SES), Arita Bergmann, inauguraram o novo angiógrafo do Hospital Santa Cruz -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Governador Eduardo Leite e a secretária da Saúde (SES), Arita Bergmann, inauguraram o novo angiógrafo do Hospital Santa Cruz -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Além do investimento para aquisição do novo equipamento cardiológico, o Hospital Santa Cruz recebeu outros R$ 4,4 milhões do Avançar Mais na Saúde. Com recursos do programa, a unidade de terapia intensiva pediátrica foi ampliada e outros equipamentos, como uma torre de vídeo, foram adquiridos. O investimento total do Estado na instituição é de R$ 8,3 milhões.

“Em tempos como os que vivemos, sempre haverá quem não reconheça os avanços que o Rio Grande do Sul está conquistando. Mas é importante lembrar que essas pessoas também não saberiam oferecer soluções melhores do que as que estamos construindo hoje. Quitamos dívidas, retomamos investimentos e agora estamos ampliando os serviços para dar respostas concretas à população. Esse é o caminho que garante futuro para a saúde dos gaúchos”, finalizou Leite.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

