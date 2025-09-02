WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Niederle
Império
Ponto Grill
Mercado do povo
Ipiranga
Meganet
Sala
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Seco
Unimed
Sicredi
Sicoob
Folha Popular
Raffaelli
APPATA
Tarzan
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Fitness
Seu Manoel
Política

Brasil Soberano será tema do desfile de 7 de setembro em Brasília

Evento começa às 9h e terá presença do presidente Lula e ministros

02/09/2025 16h00
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil

Brasil Soberano será o tema central do desfile cívico-militar de 7 de setembro, em Brasília, no próximo domingo (7) . O evento começa às 9h na Esplanada dos Ministérios e contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva , além de ministros e outras autoridades.

A soberania do país será destacada por meio de três eixos temáticos , dois deles intitulados Brasil dos Brasileiros e Brasil do Futuro . Um terceiro eixo trata da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30) , a ser realizada em Belém, em novembro, e do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Além disso, há a programação tradicional das tropas das Forças Armadas , como os desfiles motorizado e da cavalaria, a apresentação da pirâmide humana e da Esquadrilha da Fumaça e honras militares.

Brasil Soberano também é o nome do plano lançado pelo governo federal para amparar empresas que tenham prejuízo com as recentes medidas anunciadas pelos Estados Unidos, de taxar em 50% as exportações brasileiras .

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Para o desfile de 7 de Setembro, o público poderá acessar as arquibancadas na Esplanada dos Ministérios a partir das 6h30, com pontos de revista instalados. Estão proibidos itens como armas, objetos cortantes, substâncias inflamáveis, recipientes de vidro, fogos de artifício, mochilas de grande porte, barracas e drones sem autorização.

A segurança já está reforçada na região em razão do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus, por tentativa de golpe de Estado . Para o desfile, o trânsito de carros será interditado na tarde do sábado (6).

O Comando Móvel da Polícia Militar do Distrito Federal estará presente no local, no domingo.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Paulo Pinto/Agência Brasil Mino Carta foi o maior jornalista brasileiro, diz Lula
© Paulo Pinto/Agência Brasil Lula diz que STF não deve temer EUA e espera que justiça seja feita
© Antônio Cruz/ Agência Brasil Advogado diz que houve conivência de servidores com fraudes do INSS
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h07
21°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 15°
21°

Sensação

2.09 km/h

Vento

77%

Umidade

Unimed
Império
Lazzaretti
Seu Manoel
Agro Niederle
Ponto Grill
Seco
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
F&J Santos
Sicoob
Ipiranga
Fitness
Meganet
Raffaelli
Tarzan
Mercado Balestrin
Sala
APPATA
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Sala
Lazzaretti
F&J Santos
Sicredi
Ponto Grill
Meganet
Fitness
Tarzan
Seu Manoel
Império
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Ipiranga
Sicoob
Unimed
Mecânica Jaime
APPATA
Raffaelli
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Municípios
Tenente Portela - RS
Programa “Obra Pra Todo Lado” prevê melhorias na infraestrutura urbana e rural
Derrubadas - RS
Apresentações culturais e Cantinho da Leitura fortalecem ensino na Escola Meu Primeiro Passo
Ponto Grill
Seu Manoel
Tarzan
Sala
Ipiranga
Império
Lazzaretti
Seco
Unimed
Raffaelli
F&J Santos
APPATA
Meganet
Mercado do povo
Sicredi
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Agro Niederle
Fitness
Mecânica Jaime
Sicoob
Últimas notícias
Há 16 minutos Mino Carta foi o maior jornalista brasileiro, diz Lula
Há 16 minutos Compradores de celular com restrição criminal são notificados em SP
Há 16 minutos Câmara aprova regras para conservação e uso sustentável do Pantanal
Há 53 minutos PF indicia mulher que tentou agredir Flávio Dino durante voo
Há 53 minutos Câmara aprova aumento de pena para maus-tratos contra pessoa com deficiência
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Raffaelli
Meganet
Império
Seco
Sicoob
Sicredi
Seu Manoel
Lazzaretti
Sala
Agro Niederle
Unimed
APPATA
F&J Santos
Fitness
Mercado do povo
Ipiranga
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Tarzan
Mais lidas
1
Há 5 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 4 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 4 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 6 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 5 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Império
Ipiranga
Mecânica Jaime
APPATA
Lazzaretti
Seco
Agro Niederle
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Ipiranga
Rádio Municipal
Fitness
Sala
Unimed
Meganet
Seu Manoel
Ponto Grill
Raffaelli
Mercado Balestrin
Sicredi
Sicoob
APPATA
Mercado do povo
Raffaelli
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Ipiranga
Fitness
Tarzan
Meganet
Rádio Municipal
Lazzaretti
Império
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Agro Niederle
Seco
Seu Manoel
Sala
Mercado Balestrin
Sicredi
Unimed
Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados