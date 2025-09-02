Estado investe R$ 86 milhões na Região dos Vales por meio do Avançar Mais na Saúde

Desde a primeira fase, o governo do Estado, por meio do programa Avançar Mais na Saúde destinou R$ 86,5 milhões (considerando valores já executados e em execução) para obras e compra de equipamentos em hospitais da Região dos Vales que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os investimentos possibilitados pelo programa estão ampliando e qualificando a rede hospitalar do Rio Grande do Sul.

Ainda com o nome de Avançar na Saúde, o programa foi lançado em setembro de 2021. Até o momento, o governo estadual já destinou R$ 1,16 bilhão para a saúde no Estado. Desse valor, R$ 213,7 milhões foram anunciados no dia 4 de agosto para a nova fase do programa . A Região dos Vales receberá mais de R$ 4,2 milhões em investimentos.

Do total de investimentos, já foram pagos para a região dos Vales R$ 69,4 milhões para realização de obras (finalizadas ou em andamento) e aquisição de equipamentos (comprados ou em processo de aquisição) que estão qualificando a rede hospitalar regional. Outros R$ 17,1 milhões estão em tramitação na Secretaria da Saúde.

Lajeado moderniza estrutura

Com um investimento de R$ 22,4 milhões, Lajeado é o município que mais recebeu recursos do programa. O Hospital Bruno Born, um dos mais importantes para a rede de saúde na Região dos Vales, modernizou sua estrutura com um repasse de R$ 16,3 milhões.

As melhorias incluem a construção do novo centro obstétrico, a conclusão das obras nas unidades de internação, de hemodinâmica e da nova Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) pediátrica, com dez novos leitos para pacientes do SUS. A área para instalação da UTI cardiológica, com consultório e setor de exames, também foi reformada.

O hospital ainda recebeu recursos para adquirir e modernizar equipamentos, com a compra de aparelhos cardiológicos, um endoscópio, um colonoscópio, entre outros.

Santa Cruz do Sul inaugura angiógrafo

Os hospitais que atendem pelo SUS em Santa Cruz do Sul receberam ao todo R$ 13,7 milhões em investimentos (considerando valores já executados e em execução). Os recursos foram aplicados em obras e na compra de equipamentos, como o novo angiógrafo do Hospital Santa Cruz, inaugurado na segunda-feira (1º/9) . O aparelho, adquirido por R$ 3,9 milhões, possibilita a retomada dos exames cardíacos no local, evitando que pacientes do município e também da região tenham que se deslocar até 200 quilômetros para fazer o procedimento.

Além do novo equipamento cardiológico, o Hospital Santa Cruz recebeu outros R$ 4,5 milhões em investimentos do Avançar Mais na Saúde. Com recursos do programa, a UTI pediátrica foi ampliada e equipamentos, como uma torre de vídeo, foram adquiridos. O investimento total do Estado na instituição chega a R$ 8,4 milhões.

No Hospital Ana Nery, outra instituição importante do município, foram investidos R$ 4,6 milhões na conclusão da obra do centro cirúrgico e na aquisição de equipamentos. O Hospital Monte Alverne recebeu R$ 735 mil para equipamentos dos setores de emergência e de internação, bem como para a central de materiais e esterilização.

Hospital Ana Nery, em Santa Cruz do Sul, recebeu aporte de R$ 4,6 milhões -Foto: Alina Souza/Arquivo SES

Hospital de Rio Pardo adquire tomógrafo

No Hospital Regional do Vale do Rio Pardo, aquisição de tomógrafo qualificou o atendimento -Foto: Itamar Aguiar Arquivo SES

Outro grande investimento do Avançar Mais na Saúde vem sendo feito no Hospital Regional do Vale do Rio Pardo, no município de Rio Pardo. Com investimento total de R$ 12 milhões, o andar térreo foi reformado e ampliado, um elevador foi instalado e um tomógrafo, adquirido. Uma subestação de energia elétrica será construída e adaptações necessárias ao Plano de Prevenção eProteção Contra Incêndio (PPCI) serão implementadas.

Roca Sales terá novo hospital

Em 2023 e 2024, o primeiro piso do Hospital Roque Gonzales, em Roca Sales, foi invadido duas vezes pelas águas do rio Taquari durante as enchentes no município, interrompendo o atendimento à população. Com R$ 500 mil em recursos, o programa Avançar Mais na Saúde está financiando um estudo para avaliar a viabilidade da construção de um novo hospital em um ponto mais elevado do município.

Mais investimentos do Avançar

Venâncio Aires (R$ 6 milhões)

Encantado (R$ 5 milhões)

Cachoeira do Sul (R$ 4 milhões)

Encruzilhada do Sul (R$ 3,9 milhões)

Candelária (R$ 3,2 milhões)

Estrela (R$ 3,1 milhões)

Caçapava do Sul (R$ 2,5 milhões)

Dois Lajeados (R$ 1,7 milhão)

Bom Retiro do Sul (R$ 907 mil)

Arroio do Meio (R$ 820 mil)

Taquari (R$ 800 mil)

Putinga (R$ 750 mil)

Sinimbu (R$ 750 mil)

Vale do Sol (R$ 750 mil)

Vera Cruz (R$ 749 mil)

Marques de Souza (R$ 565 mil)

Cruzeiro do Sul (R$ 543 mil)

Teutônia (R$ 503 mil)

Progresso (R$ 451 mil)

Boqueirão do Leão (R$ 250 mil)

Muçum (R$ 182 mil)

Sobradinho (R$ 149 mil)

