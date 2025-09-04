Desde a proclamação da República, em 1889, o Brasil parece viver um enredo marcado por sucessivos atos de autossabotagem. A história republicana é pontuada por golpes, rupturas institucionais e uma elite que, em vez de conduzir o país ao progresso, frequentemente o arrasta para ciclos de instabilidade e regressão. Essa trajetória revela não apenas a fragilidade democrática, mas também uma dificuldade crônica de construir um projeto nacional coeso, inclusivo e sustentável.

O Brasil opera, há décadas, em um sistema político que mistura elementos de presidencialismo e parlamentarismo sem assumir plenamente nenhum dos dois. O resultado é uma governança fragmentada, na qual o Executivo negocia sua sobrevivência com um Legislativo que acumula poder orçamentário, mas foge da responsabilidade com o povo. O Judiciário, por sua vez, oscila entre protagonismo e omissão, enquanto a população assiste a esse teatro institucional com crescente descrença.

Essa desorganização não é apenas técnica; é o reflexo de uma elite política que, em grande parte, age com mesquinharia, priorizando interesses pessoais e corporativos em detrimento do bem comum. A ausência de diálogo entre os poderes e a falta de compromisso com reformas estruturantes perpetuam um Estado ineficiente, caro e desconectado das necessidades reais da sociedade.

O debate político brasileiro, salvo raras exceções, tem se tornado cada vez mais raso, polarizado e emocional. A troca de ideias dá lugar à troca de acusações, e a construção de consensos é substituída por disputas simbólicas. Temas centrais, como educação, saúde, meio ambiente e reforma tributária, são trocados por pautas identitárias, religiosas ou ideológicas extremistas que, embora legítimas, não deveriam monopolizar o debate público.

Essa superficialidade impede a formulação de políticas de longo prazo e contribui para a constante mudança de foco. Governos sucedem-se sem continuidade, e projetos estratégicos são abandonados ou desfigurados, criando um ciclo de improvisação que compromete o desenvolvimento nacional.

Talvez o aspecto mais doloroso da autossabotagem brasileira seja a incapacidade de transformar sua abundância natural em prosperidade sustentável. Essa contradição revela uma falha civilizatória: não basta ter recursos, é preciso saber usá-los com inteligência, equidade e responsabilidade. O Brasil, ao não reconhecer o valor estratégico de sua natureza, compromete não apenas seu futuro, mas dá exemplo de baixa autoestima e servilismo ao permitir que potências estrangeiras, sejam de que lado forem, interfiram em nossa cultura e em nossa economia.

Apesar de tudo, o Brasil não está condenado ao fracasso. A história é feita de ciclos, e toda crise carrega em si o germe da renovação. Há uma nova geração de brasileiros que começa a questionar esse enredo viciado. Movimentos sociais, coletivos indígenas, ambientalistas, educadores, cientistas e cidadãos comuns estão escrevendo, dia após dia, uma nova narrativa.

A esperança, nesse contexto, não é ingenuidade. É resistência. É a crença de que o Brasil pode construir um projeto de país que honre sua diversidade, proteja sua natureza e promova justiça social. O Brasil não precisa de um novo golpe. Precisa de um novo pacto. E esse pacto começa com a coragem de imaginar um futuro diferente e de trabalhar por ele pacificamente.