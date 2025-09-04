WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Fitness
Seco
Seu Manoel
Meganet
Sala
Mercado Balestrin
Raffaelli
Lazzaretti
APPATA
Sicredi
Folha Popular
F&J Santos
Império
Tarzan
Sicoob
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mecânica Jaime
Niederle
Ponto Grill
Ipiranga
Rádio Municipal
Coluna

Entre o Golpe e a Esperança

Coluna

De Olho na Ideia

De Olho na IdeiaPor: Felipe J. dos Santos

04/09/2025 20h32
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Desde a proclamação da República, em 1889, o Brasil parece viver um enredo marcado por sucessivos atos de autossabotagem. A história republicana é pontuada por golpes, rupturas institucionais e uma elite que, em vez de conduzir o país ao progresso, frequentemente o arrasta para ciclos de instabilidade e regressão. Essa trajetória revela não apenas a fragilidade democrática, mas também uma dificuldade crônica de construir um projeto nacional coeso, inclusivo e sustentável.

O Brasil opera, há décadas, em um sistema político que mistura elementos de presidencialismo e parlamentarismo sem assumir plenamente nenhum dos dois. O resultado é uma governança fragmentada, na qual o Executivo negocia sua sobrevivência com um Legislativo que acumula poder orçamentário, mas foge da responsabilidade com o povo. O Judiciário, por sua vez, oscila entre protagonismo e omissão, enquanto a população assiste a esse teatro institucional com crescente descrença.

Essa desorganização não é apenas técnica; é o reflexo de uma elite política que, em grande parte, age com mesquinharia, priorizando interesses pessoais e corporativos em detrimento do bem comum. A ausência de diálogo entre os poderes e a falta de compromisso com reformas estruturantes perpetuam um Estado ineficiente, caro e desconectado das necessidades reais da sociedade.

O debate político brasileiro, salvo raras exceções, tem se tornado cada vez mais raso, polarizado e emocional. A troca de ideias dá lugar à troca de acusações, e a construção de consensos é substituída por disputas simbólicas. Temas centrais, como educação, saúde, meio ambiente e reforma tributária, são trocados por pautas identitárias, religiosas ou ideológicas extremistas que, embora legítimas, não deveriam monopolizar o debate público.

Essa superficialidade impede a formulação de políticas de longo prazo e contribui para a constante mudança de foco. Governos sucedem-se sem continuidade, e projetos estratégicos são abandonados ou desfigurados, criando um ciclo de improvisação que compromete o desenvolvimento nacional.

Talvez o aspecto mais doloroso da autossabotagem brasileira seja a incapacidade de transformar sua abundância natural em prosperidade sustentável. Essa contradição revela uma falha civilizatória: não basta ter recursos, é preciso saber usá-los com inteligência, equidade e responsabilidade. O Brasil, ao não reconhecer o valor estratégico de sua natureza, compromete não apenas seu futuro, mas dá exemplo de baixa autoestima e servilismo ao permitir que potências estrangeiras, sejam de que lado forem, interfiram em nossa cultura e em nossa economia.

Apesar de tudo, o Brasil não está condenado ao fracasso. A história é feita de ciclos, e toda crise carrega em si o germe da renovação. Há uma nova geração de brasileiros que começa a questionar esse enredo viciado. Movimentos sociais, coletivos indígenas, ambientalistas, educadores, cientistas e cidadãos comuns estão escrevendo, dia após dia, uma nova narrativa.

A esperança, nesse contexto, não é ingenuidade. É resistência. É a crença de que o Brasil pode construir um projeto de país que honre sua diversidade, proteja sua natureza e promova justiça social. O Brasil não precisa de um novo golpe. Precisa de um novo pacto. E esse pacto começa com a coragem de imaginar um futuro diferente e de trabalhar por ele pacificamente.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação Jubileu Diocesano da Catequese
Foto: Divulgação O Marketeiro Laranja
Foto: Divulgação Santo Agostinho e o Papa Leão XIV
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h08
15°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 12°
15°

Sensação

3.03 km/h

Vento

97%

Umidade

Seu Manoel
Mercado do povo
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sala
Mecânica Jaime
Fitness
Sicoob
Ponto Grill
Sicredi
APPATA
Unimed
Ipiranga
Meganet
Império
Rádio Municipal
Lazzaretti
Seco
Agro Niederle
Raffaelli
Mercado Balestrin
Tarzan
F&J Santos
Sala
Mercado Balestrin
Fitness
Sicoob
Sicredi
Unimed
Ponto Grill
Sicoob
APPATA
Agro Niederle
Império
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Ipiranga
Meganet
Tarzan
Seu Manoel
Raffaelli
Rádio Municipal
Lazzaretti
Municípios
Derrubadas - RS
Fechamento da agência dos Correios em Derrubadas é tema de reunião
Barra do Guarita - RS
Prefeitura adquire nova semeadora para apoiar agricultores locais
Unimed
Mercado do povo
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
APPATA
Ipiranga
F&J Santos
Lazzaretti
Agro Niederle
Império
Tarzan
Sala
Seu Manoel
Meganet
Ponto Grill
Seco
Sicoob
Mercado Balestrin
Fitness
Sicredi
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 6 minutos Entre o Golpe e a Esperança
Há 11 minutos Fechamento da agência dos Correios em Derrubadas é tema de reunião
Há 12 minutos Prefeitura adquire nova semeadora para apoiar agricultores locais
Há 16 minutos GAECO/MPRS apoia operação do MPSC contra lavagem de dinheiro e jogos de azar nos dois Estados
Há 31 minutos Crimes de Maio ainda podem ser indenizados, vota relator no STJ
Ponto Grill
Rádio Municipal
Unimed
Fitness
Lazzaretti
APPATA
Seco
Sala
Tarzan
F&J Santos
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Sicredi
Mercado Balestrin
Ipiranga
Meganet
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Raffaelli
Mercado do povo
Império
Mais lidas
1
Há 6 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 2 dias STF será imparcial e ignorará pressões ao julgar Bolsonaro, diz Moraes
3
Há 6 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
4
Há 6 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
5
Há 23 horas Malta anuncia seu projeto para instituir o Dia Nacional da Vergonha
Sicoob
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sicredi
Mercado Balestrin
Meganet
Lazzaretti
Seco
APPATA
Agro Niederle
Ponto Grill
Tarzan
Seu Manoel
Império
Sala
Rádio Municipal
Raffaelli
Fitness
Unimed
Mecânica Jaime
Ipiranga
Ipiranga
Unimed
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Tarzan
Raffaelli
Seu Manoel
F&J Santos
Lazzaretti
Fitness
Sicoob
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sicredi
APPATA
Mercado do povo
Meganet
Seco
Sala
Hospital Santo Antonio
Império
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados