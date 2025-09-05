Derrubadas promove “Caminhada pela Vida” no Setembro Amarelo

No próximo dia 10 de setembro, Derrubadas realizará a Caminhada pela Vida, evento alusivo ao Setembro Amarelo 2025, campanha nacional dedicada à conscientização sobre a valorização da vida e a prevenção do suicídio.

A caminhada terá início às 8h, com saída da Praça Municipal e seguirá até a frente do CRAS. No local, os participantes poderão acompanhar uma programação especial, que inclui atividade física, apresentações musicais e a leitura de mensagens de valorização da vida.

A organização sugere que os participantes usem camiseta amarela ou branca, cores que simbolizam a esperança, a paz e a importância da união em prol da causa.

De acordo com os organizadores, o objetivo do evento é envolver a comunidade em um momento de reflexão, acolhimento e incentivo ao diálogo sobre saúde mental, promovendo a preservação da vida.

A realização é das Secretarias Municipais de Habitação e Assistência Social, Educação, Cultura e Desporto, Saúde e Saneamento, em parceria com o CRAS, Conselhos Municipais, RAE, Rede de Apoio à Proteção e COMDICA.

A Prefeitura de Derrubadas reforça o convite a toda a comunidade: “Venha participar deste momento de conscientização e valorização da vida!”.