Governo do Estado firma parceria para diagnóstico de saúde de caminhoneiros nas rodovias federais

Em uma ação voltada à saúde e à segurança viária, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) assinaram, na sexta-feira (6/9), um protocolo de intenções para realizar diagnósticos de saúde em motoristas profissionais que circulam pelas rodovias federais no Rio Grande do Sul. A iniciativa busca identificar fatores de risco, reduzir acidentes e subsidiar políticas públicas que promovam a saúde e a prevenção de sinistros de trânsito.

Parceria em prol da saúde dos motoristas

A parceria mútua prevê a execução de uma análise abrangente da situação de saúde dos motoristas, incluindo avaliação toxicológica para detecção do uso recente de substâncias psicoativas. Também serão coletados dados e evidências que subsidiem ações de prevenção de sinistros de trânsito e a formulação de políticas públicas voltadas à saúde e à segurança viária.

O protocolo terá vigência de 60 meses (cinco anos), contados a partir da assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos mediante celebração de aditivo. O acerto foi firmado pela secretária-adjunta da pasta, Ana Costa, pelo superintendente regional da PRF, Fabrício Rodrigues, e pela Gerente de Projetos e Laboratórios da Unisinos, Mercedes Lamberty.

A expectativa é que a execução deste plano de trabalho contribua significativamente para a redução de óbitos por causas externas e para a promoção de comportamentos saudáveis entre motoristas profissionais. O diagnóstico de saúde dessa população fornecerá dados essenciais para a construção de políticas públicas eficazes, beneficiando diretamente os trabalhadores das estradas e a sociedade gaúcha como um todo.

Ação integrada

A PRF, por meio de seu Núcleo de Segurança Viária, será responsável pela organização das ações, incluindo a definição dos locais e a abordagem aos motoristas. Já a SES ficará encarregada da articulação com os municípios envolvidos.

A Unisinos, por sua vez, fará a capacitação dos pesquisadores, a coleta e a análise das amostras biológicas. As análises laboratoriais serão financiadas com recursos de órgãos de fomento à pesquisa.

Histórico da parceria

Desde novembro de 2023, a SES, por meio da Seção de Política Estadual de Saúde do Homem, tem apoiado o Núcleo de Segurança Viária da PRF na realização de comandos de saúde voltados a caminhoneiros nas rodovias federais do Estado. Até o momento, já foram abordados 365 motoristas, além de ajudantes e parceiras. Nesses comandos, são oferecidos serviços como:

Orientações de saúde





Testagem rápida para infecções sexualmente transmissíveis





Vacinação





Aferição de pressão arterial, glicemia, peso, altura e circunferência abdominal





Avaliação de percentual de gordura corporal e odontológica





Coleta de saliva para análise de substâncias psicoativas