Coluna

Mistério Interestelar

Coluna

De Olho na Ideia

De Olho na Ideia
Por: Felipe J. dos Santos

12/09/2025 09h49
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Desde sua descoberta em julho de 2025, o objeto interestelar 3I/ATLAS tem despertado fascínio, inquietação e controvérsia. Classificado como um cometa vindo de fora do Sistema Solar, ele apresenta características que desafiam padrões conhecidos e alimentam tanto investigações científicas quanto teorias conspiratórias e especulações esotéricas.

O 3I/ATLAS é um cometa interestelar que cruza o Sistema Solar em uma órbita hiperbólica, ou seja, não está preso à gravidade solar e está apenas de passagem. Com velocidade superior a 210 mil km/h, ele exibe uma cauda e uma coma típicas de cometas, mas sua composição química surpreendeu os astrônomos: há presença de níquel atômico sem ferro, uma combinação rara, embora já observada em outros cometas, como o 2I/Borisov.

Além disso, o objeto emite dióxido de carbono, o que indica atividade, mas não necessariamente propulsão artificial. A ausência de ferro e a abundância de níquel levantaram hipóteses sobre resistência térmica, mas a maioria dos cientistas descarta qualquer indício de tecnologia ou intenção inteligente.

Um dos aspectos mais intrigantes do 3I/ATLAS é sua trajetória, pois ele cruza o plano da eclíptica, o mesmo plano onde orbitam os planetas do Sistema Solar. Essa coincidência levou alguns pesquisadores, como Avi Loeb, da Universidade de Harvard, a considerar a possibilidade de origem artificial. A hipótese sugere que o objeto poderia estar “sondando” o Sistema Solar, como se estivesse observando ou mapeando os planetas em uma linha estratégica.

Contudo, a maioria dos astrônomos considera esse alinhamento apenas uma coincidência estatística, explicável por perturbações gravitacionais anteriores. Não há evidências de manobras, mudanças de curso ou comportamento que indiquem controle inteligente.

A curiosidade pública sobre o 3I/ATLAS rapidamente ultrapassou os limites da astrofísica. Teorias conspiratórias começaram a circular, sugerindo que o objeto seria uma nave alienígena disfarçada, com cauda artificial para enganar os telescópios. Outros afirmam que ele estaria realizando uma missão de reconhecimento ou até mesmo preparando uma manobra secreta atrás do Sol.

Essas ideias, embora populares em redes sociais e fóruns esotéricos, não têm respaldo científico. São interpretações baseadas em coincidências visuais e narrativas imaginativas, sem dados observacionais que sustentem tais alegações.

Apesar dos avanços tecnológicos, muitas perguntas permanecem: qual é a origem exata do 3I/ATLAS? De qual sistema estelar ele foi ejetado? Por que sua composição é tão estranha? E, acima de tudo, o que mais podemos aprender com objetos que cruzam o Sistema Solar vindos das profundezas do espaço interestelar?

A sonda Juno, que poderá se aproximar do objeto quando ele cruzar a órbita de Júpiter, promete trazer novas respostas. Enquanto isso, telescópios como o James Webb continuam a coletar dados que podem revelar segredos sobre a formação do universo ou, quem sabe, sobre civilizações que ainda não conhecemos.

