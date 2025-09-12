Santos jovens I

Quando conhecemos a quantidade e variedade de santos que a Igreja católica celebra, ficamos impressionados. Há dioceses que tem milhares de pessoas reverenciadas como santos e santas. Isto acontece, porque as igrejas locais apresentam alguns de seus fiéis como modelos. Para cada tempo há um modo específico de viver a fé cristã, correspondentes à cultura local e os desafios que surgem para responder com o Evangelho de Jesus Cristo. Já são quase dois milênios desta prática, sem contar com personagens do Antigo Testamento.

Durante muitos séculos era responsabilidade de cada Bispo, declarar santos, alguns fiéis de sua diocese. Atualmente esta tarefa é de competência do Papa. Cada ano conhecemos novos modelos de santidade. Nossa Diocese de Frederico Westphalen tem um padre e um jovem reconhecidos como mártires. O coroinha Adílio Daronch é o primeiro gaúcho a ser beato, o que constitui o reconhecimento de santidade, de modelo e intercessão junto a Deus.

No dia sete de setembro o Papa Leão XIV declarou santos dois jovens, Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis. Ambos são modelos para os adolescentes e jovens de nosso tempo.

Pier Giorgio Frassati nasceu em 1901 em Turim, Itália, em uma família rica e influente, mas não muito religiosa. Seu pai era um político, foi senador da república, embaixador italiano na Alemanha e fundador do jornal La Stampa, que ainda circula na Itália. Sua mãe foi uma renomada artista plástica.

Era um jovem alegre, com muitos amigos, praticante de esportes, especialmente esqui e alpinismo, estudante de engenharia mecânica, tinha uma vida social normal. Ao mesmo tempo, cultivou uma vida espiritual extraordinária, silenciosa e heroica. Participava diariamente da Missa, tornando a Eucaristia seu alimento espiritual fundamental, junto com a devoção ao Rosário. A fé era algo concreto para este jovem, ao mesmo tempo que considerava que o Evangelho deveria agir diretamente nas instituiçoes políticas, ajudava os pobres em suas situações pessoais, participava da Ação Católica e era membro da Ordem Terceira Dominicana.

Nas suas visitas as pessoas doentes, contraiu poliomielite fulminante, que o matou com a idade de 24 anos. No seu funeral compareceram milhares de pobres e marginalizados de Turim, revelando esta dimensão de sua vida. Desde então passou a ser um modelo para a juventude de seu tempo e atual. Ele foi denominado Padroeiro dos jovens e O Homem das Bem-aventuranças.

O mais emblemático dos dois santos recentemente canonizados é Carlo Acutis, sobre quem escreverei o próximo artigo.