Campanha do Setembro Amarelo mobiliza atenção à saúde mental no município

A Secretaria Municipal de Saúde promoveu na tarde de quinta-feira, 11 , um encontro voltado à valorização da saúde mental, dentro da programação do Setembro Amarelo. O tema central foi a síndrome de Burnout, também conhecida como esgotamento profissional, caracterizada por exaustão emocional, estresse crônico e desgaste físico decorrentes de ambientes de trabalho sobrecarregados.

A palestra foi conduzida pela psicóloga Claudioneia Weber, com experiência em atendimentos clínicos e atuação anterior no CAPS do município. Ela explicou os impactos do estresse laboral, destacando sintomas como alterações de humor, insônia, dores de cabeça, isolamento social e perda de motivação.

O evento contou com a presença do prefeito em exercício, Claudenir Scherer, representantes da Secretaria Municipal de Saúde, da saúde indígena (SESAI), do Hospital Santo Antônio e da 2ª Coordenadoria Regional de Saúde, representada por Thais Trombetta, responsável pela área de saúde mental.

Segundo a secretária municipal de Saúde e Saneamento, Giovana Maciel, a iniciativa reforçou a importância de ouvir, apoiar e valorizar os trabalhadores, destacando que a saúde mental deve ser prioridade. A proposta segue o objetivo do Setembro Amarelo, campanha nacional dedicada à prevenção do suicídio e à promoção do bem-estar emocional.

O encontro contou ainda com dinâmicas de interação conduzidas por profissionais da rede municipal, tornando a atividade mais acolhedora e participativa. A programação foi considerada um importante espaço de reflexão e diálogo, fortalecendo o compromisso do município com a promoção da saúde e da qualidade de vida.