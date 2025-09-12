WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado do povo
F&J Santos
Sala
Ponto Grill
Seco
Sicredi
APPATA
Império
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Unimed
Folha Popular
Fitness
Ipiranga
Sicoob
Tarzan
Niederle
Meganet
Tenente Portela

Campanha do Setembro Amarelo mobiliza atenção à saúde mental no município

Saúde

12/09/2025 10h10
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde promoveu na tarde de quinta-feira, 11 , um encontro voltado à valorização da saúde mental, dentro da programação do Setembro Amarelo. O tema central foi a síndrome de Burnout, também conhecida como esgotamento profissional, caracterizada por exaustão emocional, estresse crônico e desgaste físico decorrentes de ambientes de trabalho sobrecarregados.

A palestra foi conduzida pela psicóloga Claudioneia Weber, com experiência em atendimentos clínicos e atuação anterior no CAPS do município. Ela explicou os impactos do estresse laboral, destacando sintomas como alterações de humor, insônia, dores de cabeça, isolamento social e perda de motivação.

O evento contou com a presença do prefeito em exercício, Claudenir Scherer, representantes da Secretaria Municipal de Saúde, da saúde indígena (SESAI), do Hospital Santo Antônio e da 2ª Coordenadoria Regional de Saúde, representada por Thais Trombetta, responsável pela área de saúde mental.

Segundo a secretária municipal de Saúde e Saneamento, Giovana Maciel, a iniciativa reforçou a importância de ouvir, apoiar e valorizar os trabalhadores, destacando que a saúde mental deve ser prioridade. A proposta segue o objetivo do Setembro Amarelo, campanha nacional dedicada à prevenção do suicídio e à promoção do bem-estar emocional.

O encontro contou ainda com dinâmicas de interação conduzidas por profissionais da rede municipal, tornando a atividade mais acolhedora e participativa. A programação foi considerada um importante espaço de reflexão e diálogo, fortalecendo o compromisso do município com a promoção da saúde e da qualidade de vida.

  • Campanha do Setembro Amarelo mobiliza atenção à saúde mental no município
  • Campanha do Setembro Amarelo mobiliza atenção à saúde mental no município
  • Campanha do Setembro Amarelo mobiliza atenção à saúde mental no município
  • Campanha do Setembro Amarelo mobiliza atenção à saúde mental no município
  • Campanha do Setembro Amarelo mobiliza atenção à saúde mental no município
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil INSS recebe pedidos de pensão especial e indenização a vítimas de Zika
Foto: Divulgação Dia imperdível Unimed: empresários poderão aderir aos planos de saúde com vantagens exclusivas
© Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo Casos de sarampo tiveram aumento de 34 vezes em 2025, alerta Opas
Tenente PortelaTenente Portela - RS Tenente Portela
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
12°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 12°
11°

Sensação

2.31 km/h

Vento

75%

Umidade

Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Fitness
Império
Sicredi
Unimed
APPATA
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Ipiranga
Agro Niederle
Sicoob
Mercado do povo
Raffaelli
Tarzan
Sala
Seu Manoel
Meganet
F&J Santos
Lazzaretti
Seco
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sicredi
Fitness
Tarzan
Sicoob
Mercado Balestrin
Sala
Sicoob
F&J Santos
Meganet
APPATA
Rádio Municipal
Seu Manoel
Ipiranga
Unimed
Raffaelli
Mecânica Jaime
Império
Mercado do povo
Agro Niederle
Municípios
Barra do Guarita - RS
Começa a contagem regressiva para o Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
Derrubadas - RS
Literatura infantil ganha destaque em Derrubadas com chegada de livros de Eleonora Medeiros
Mecânica Jaime
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sala
Raffaelli
Tarzan
F&J Santos
Ponto Grill
Meganet
Mercado do povo
Lazzaretti
Rádio Municipal
Unimed
Sicredi
Agro Niederle
Império
Seco
Fitness
Seu Manoel
Ipiranga
Sicoob
Mercado Balestrin
Últimas notícias
Há 4 horas Comissão aprova regras sobre parcerias público-comunitárias para gerir riscos de desastres
Há 4 horas Quase 50% dos turistas usam redes como fonte de informação de viagem
Há 5 horas TV Brasil exibe especial sobre julgamento da tentativa de golpe
Há 6 horas Caravana Federativa encerra atividades no Maranhão
Há 6 horas Família identifica corpo da jovem que desapareceu na Praia do Leme
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sala
Ipiranga
Mercado do povo
Lazzaretti
F&J Santos
Mercado Balestrin
Sicredi
Ponto Grill
Unimed
Raffaelli
Sicoob
Mecânica Jaime
Meganet
Seco
APPATA
Império
Tarzan
Rádio Municipal
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 5 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia Secom estima em 45 mil o número de pessoas na Esplanada
2
Há 3 dias Padre Guido Taffarel estável após atropelamento em Tenente Portela
3
Há 5 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
4
Há 5 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
5
Há 2 dias Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
Ponto Grill
Unimed
Seco
Ipiranga
Sicredi
Império
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
APPATA
F&J Santos
Rádio Municipal
Seu Manoel
Sala
Ipiranga
Meganet
Lazzaretti
Tarzan
Raffaelli
Fitness
Fitness
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Seco
Unimed
Mercado Balestrin
Meganet
APPATA
Lazzaretti
Império
Mercado do povo
Raffaelli
Ponto Grill
Sala
Sicredi
Sicoob
Ipiranga
F&J Santos
Agro Niederle
Seu Manoel
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados