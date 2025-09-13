WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Rádio Municipal
Raffaelli
Sicredi
Ponto Grill
Seco
Tarzan
APPATA
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Império
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Ipiranga
Meganet
Unimed
Sala
F&J Santos
Sicoob
Niederle
Folha Popular
Lazzaretti
Saúde

Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita

Presdente participou, hoje, de mutirão de saúde no hospital da UnB

13/09/2025 15h47
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Em um mutirão de atendimentos hospitalares promovido neste sábado (13) pelo governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lembrou do papel do Sistema Único de Saúde (SUS) durante a pandemia de covid-19 e disse que não há esquerda ou direita quando se fala na saúde da população.

“Em se tratando de saúde, você não tem esse negócio de direita e esquerda, tem é pessoas comprometidas com a saúde do povo brasileiro”, disse Lula, numa referência ao trabalho dos profissionais do SUS.

Lula esteve no Hospital Universitário de Brasília (HUB), ligado à Universidade de Brasília (UnB) e gerido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Ao todo, 45 hospitais, em 25 estados, todos geridos pela companhia estatal, participam do mutirão, que inclui cirurgias eletivas, exames e consultas com especialistas.

Os atendimentos serão voltados a várias especialidades, como cardiologia, ortopedia, oftalmologia e saúde da mulher.

Segundo dados do governo, em um único dia estão sendo realizadas cerca de 2 mil cirurgias eletivas (não urgentes), 4,5 mil consultas e 22,7 mil exames, que foram pré-marcados para ocorrer neste sábado, com a mobilização das equipes médicas e de enfermagem. “A gente paga hora extra, agora é o seguinte, a gente vai ter que fazer mais”, brincou Lula para uma plateia formada por funcionários do hospital e pacientes.

O mutirão deste sábado conta com turnos extras e envolvimento direto de mais de 2,5 mil médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e demais especialistas, além de aproximadamente 700 estudantes. Ao todo, mais de 3,2 mil profissionais participam do mutirão, informou a Ebserh.

A ação, chamada de Dia E, faz parte do programa Agora Tem Especialistas, com o qual o governo federal pretende reduzir a fila de atendimentos do SUS. Atualmente, devido à falta de médicos, um paciente em geral precisa aguardar meses para ser atendimento com um especialista, como um cardiologista ou oncologista.

O programa prevê a viabilização de atendimentos na rede privada, com o abatimento, por exemplo, de dívidas de operadoras de Saúde com o SUS. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, cerca de 190 hospitais demonstraram interesse em aderir.

O presidente da Ebserh, Arthur Chioro, anunciou a meta de aumentar em 40% o número de cirurgias realizadas em hospitais universitários, que contam com a mão de obra de médicos residentes e graduandos oriundos das próprias universidades.

“Isso não significa só números. Na vida das pessoas significa a chance de viver com dignidade. Muitas vezes, de ter seu diagnóstico feito no momento certo”, frisou Chioro.

Médico anestesista, o vice-presidente Geraldo Alckmin também discursou, exaltando o SUS como patrimônio do brasileiro.

Essa é a segunda edição do Dia E neste ano. Em julho, foram realizados 12.464 procedimentos em todo o país, sendo 10.160 exames, 1.244 consultas e 1.060 cirurgias. Em 2025, a Ebserh em Ação já realizou um total de 417 mutirões em diferentes momentos.

Uma terceira edição do mutirão de atendimentos está prevista para dezembro.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil INSS recebe pedidos de pensão especial e indenização a vítimas de Zika
Foto: Divulgação Campanha do Setembro Amarelo mobiliza atenção à saúde mental no município
Foto: Divulgação Dia imperdível Unimed: empresários poderão aderir aos planos de saúde com vantagens exclusivas
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h07
27°
Parcialmente nublado Máxima: 28° - Mínima: 12°
27°

Sensação

2.29 km/h

Vento

51%

Umidade

Meganet
Sicoob
Mercado do povo
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Lazzaretti
Rádio Municipal
Império
Ipiranga
Ponto Grill
Seu Manoel
Fitness
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Unimed
APPATA
Tarzan
Seco
Agro Niederle
Sicredi
Sala
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Agro Niederle
Ponto Grill
Sala
F&J Santos
Mercado do povo
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Raffaelli
Mecânica Jaime
Fitness
Meganet
Rádio Municipal
Sicoob
Sicredi
Império
Ipiranga
Unimed
APPATA
Municípios
Barra do Guarita - RS
Começa a contagem regressiva para o Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
Derrubadas - RS
Literatura infantil ganha destaque em Derrubadas com chegada de livros de Eleonora Medeiros
Tarzan
Sala
Agro Niederle
Ponto Grill
Raffaelli
Ipiranga
Rádio Municipal
Lazzaretti
Seu Manoel
Meganet
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Seco
Mecânica Jaime
Mercado do povo
F&J Santos
Fitness
Unimed
APPATA
Sicoob
Império
Últimas notícias
Há 25 minutos Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
Há 2 horas PM apreende sete fuzis em 24 horas em ações contra o crime organizado
Há 3 horas MP pede suspensão do show de R$ 800 mil de Leonardo em Teresópolis
Há 4 horas STF valida alta programada e fim automático de auxílio-doença do INSS
Há 7 horas Bolsonaro pode ser preso até dezembro se recursos forem rejeitados
Tarzan
Império
Meganet
Mecânica Jaime
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Seco
Mercado Balestrin
Sala
APPATA
Raffaelli
Agro Niederle
Sicoob
Seu Manoel
Unimed
Mercado do povo
Lazzaretti
F&J Santos
Ponto Grill
Rádio Municipal
Fitness
Mais lidas
1
Há 6 dias Lula e ministros acompanham desfile; público entoa "sem anistia Secom estima em 45 mil o número de pessoas na Esplanada
2
Há 4 dias Padre Guido Taffarel estável após atropelamento em Tenente Portela
3
Há 5 dias Tentativa de homicídio mobiliza Brigada Militar em Tenente Portela
4
Há 6 dias Não há "ditadura da toga" no Brasil, afirma Gilmar Mendes
5
Há 3 dias Fux absolve Bolsonaro dos cinco crimes da trama golpista
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Sicredi
Seco
F&J Santos
Ponto Grill
Fitness
Tarzan
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Império
Sala
Seu Manoel
Ipiranga
Rádio Municipal
Ipiranga
APPATA
Unimed
Meganet
Sicoob
Raffaelli
Ponto Grill
APPATA
F&J Santos
Seco
Mercado Balestrin
Sicredi
Agro Niederle
Ipiranga
Sala
Lazzaretti
Império
Raffaelli
Fitness
Rádio Municipal
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sicoob
Meganet
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Unimed
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados