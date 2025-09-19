Confraria do Crime

O Brasil vive um momento delicado em sua trajetória democrática. A recente aprovação da PEC da Blindagem pela Câmara dos Deputados levanta sérias dúvidas sobre o compromisso dos parlamentares com os princípios do Estado de Direito. A proposta dificulta que deputados e senadores sejam processados ou presos, mesmo em casos graves, sem autorização da própria Casa Legislativa. E essa autorização será feita por voto secreto, o que impede a sociedade de saber quem está protegendo quem. Isso fere diretamente a transparência, a igualdade perante a lei e a confiança nas instituições.

A tentativa de aprovar, em paralelo, uma lei de anistia para os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro reforça a percepção de que há uma corrida institucional para salvar a própria pele. Mesmo que a maioria dos parlamentares não esteja envolvida com o crime organizado, a blindagem jurídica torna o Congresso um espaço atrativo para quem busca imunidade. É como se estivéssemos criando uma fraternidade de exceção, onde o mandato se transforma em escudo contra a Justiça.

Esse cenário revela uma distorção profunda na democracia representativa. Os representantes do povo se blindam contra o povo, defendendo interesses próprios em vez do bem coletivo. E, quando líderes que atacam os direitos humanos passam a se declarar perseguidos pelo Estado de Direito, vemos uma inversão moral perigosa: quem nega os valores democráticos recorre a eles quando convém.

A guerra de narrativas intensifica esse quadro. Discursos manipuladores, simplificações ideológicas e slogans emocionais atingem especialmente os mais vulneráveis. Cerca de um terço da população brasileira tem dificuldade de interpretar textos simples e de distinguir fatos de opiniões. Isso torna milhões de pessoas suscetíveis à radicalização, sem que percebam que estão sendo usadas como massa de manobra.

O impacto psicológico é devastador. O Brasil bate recordes de afastamentos por ansiedade e depressão, e a instabilidade política contribui diretamente para esse sofrimento. A sobrecarga emocional, o medo constante e a sensação de desamparo são alimentados por um ambiente tóxico, onde a verdade é disputada.

Diante disso, é urgente que a sociedade reaja. A democracia não se defende sozinha. Ela precisa de cidadãos conscientes, que se recusem a aceitar a exceção como regra. É hora de reconstruir o espaço público com base na verdade.





