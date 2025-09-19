WhatsApp

Coluna

Santos jovens II

Coluna

Visão de Fé

Visão de Fé
Por: Cônego Alexander Mello Jaeger

19/09/2025 09h23
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

O Concílio Ecumênico Vaticano II, que ocorreu nos anos de 1962 a 1965, salientou que a primeira vocação do cristão e a santidade. Ser santo não significa ter uma vida com fenômenos estranhos, mas viver de forma radical, todos os dias, o Evangelho de Jesus Cristo. O Papa João Paulo II, atualmente Santo, levou esta realidade às canonizações. Crianças, jovens, mães, pais, profissionais, catequistas, religiosos e religiosas foram apresentados como modelo de santidade. Esse Papa canonizou 482 pessoas em 26 anos de pontificado. O Papa Francisco seguiu esta linha e, em 12 anos de exercício do múnus petrino canonizou 942 fiéis. Os dois papas juntos, canonizaram mais que o dobro do que nos últimos quatro séculos.

No artigo anterior escrevi sobre São Pier Giorgio Frassati, elevado aos altares, juntamente com São Carlo Acutis, no dia 7 de setembro. Agora trato deste segundo Santo.

São Carlo Acutis é o primeiro santo millennial, da geração Y, que são as pessoas nascidas entre 1981 e 1996, chamadas nativos digitais. Carlo nasceu em 3 de maio de 1991, na cidade de Londres, Inglaterra, onde seus pais trabalhavam. Alguns meses depois do seu nascimento, a família retornou para Milão, Itália, local de sua origem. Morreu em Monza, no dia 12 de outubro de 1996.

Sua família tinha uma condição de vida privilegiada, o pai trabalhava com seguros e a mãe na área editorial. Teve uma babá irlandesa e era ajudado por um tutor nos estudos. Mesmo com esta vida rica, mantinha uma atitude de humildade e respeito, especialmente com as pessoas mais necessitadas. Sua família não era muito religiosa, no entanto, desde criança Carlo tinha um profundo amor a Jesus, devoção a Maria, com muitas recitações do Rosário. Sua fé cristã era tão intensa, que mesmo criança, converteu dois trabalhadores brâmanes, de sua casa, que pediram e receberam o batismo. Aos 12 anos ajudava sua paróquia como catequista.

Tinha muita habilidade com o manuseio de computadores e internet. Era considerado um Geek. Em 2004 criou um site para catalogar os milagres eucarísticos e aparições de Maria, no ano seguinte, criou um site em sua paróquia e outro na escola onde estudava. Por este último, ganhou um concurso nacional. É o Santo da internet.

Em 8 de outubro de 2006 foi diagnosticado com leucemia promielocítica aguda, que, de forma fulminante, o levou a morte quatro dias depois. Nestes dias, de muito sofrimento, ofereceu sua dor pelo Papa Bento XVI e pela Igreja Católica.

O seu testemunho inspira milhões de pessoas no mundo. Em 10 de outubro de 2020 foi beatificado e, em 7 de setembro deste ano foi canonizado.

© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados