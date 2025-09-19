WhatsApp

Saúde

Secretaria da Saúde confirma surto de doença meningocócica em Bento Gonçalves

A Secretaria da Saúde (SES), por meio do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), emitiu um alerta para Bento Gonçalves, na região da Serra, ...

19/09/2025 17h44
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
-
-

A Secretaria da Saúde (SES), por meio do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), emitiu um alerta para Bento Gonçalves, na região da Serra, e para os municípios da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde. A medida foi tomada após a identificação de três casos de doença meningocócica, sem vínculo epidemiológico entre si, ocorridos entre julho e agosto. A situação, que configura um surto, exige atenção redobrada da rede de saúde para detecção rápida de novos casos e para implementação de medidas de controle.

Aumento dos casos em relação aos últimos anos

Até o final de agosto, foram registrados 12 casos de doença meningocócica na região da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, número bastante superior aos quatro casos de 2024 e ao único caso de 2023, no mesmo período. A maioria dos casos é atribuída ao sorogrupo B da bactéria Neisseria meningitidis, que historicamente não vinha sendo o mais prevalente no Estado. Em 2025, no entanto, ainda com dados parciais, esse sorogrupo já representa 49% dos casos, superando o sorogrupo C, que era o mais comum.

O aumento de casos na região reflete uma tendência observada no Estado. Até o início de setembro, o Rio Grande do Sul contabilizou 52 casos, quase o dobro do número registrado no mesmo período de 2024, indicando um possível retorno aos níveis pré-pandemia de covid-19. A maior incidência ocorre entre crianças menores de cinco anos, especialmente aquelas com menos de um ano de idade, embora a doença possa ocorrer em qualquer faixa etária.

Pacientes receberam tratamento adequado

Em abril, o município de Bento Gonçalves já havia registrado um agrupamento de três casos com vínculo entre si. Na época, a situação exigiu maior atenção das equipes de vigilância e da rede de atenção à saúde da região, mas não foi classificada como surto.

No entanto, os novos casos, ocorridos nos meses de julho e agosto, não têm vínculo entre si, configurando um surto, conforme avaliação conjunta das autoridades municipais, estaduais e do Ministério da Saúde (MS). Os casos de surto não evoluíram para óbito, e todos esses pacientes receberam tratamento adequado, incluindo quimioprofilaxia ampliada – medida preventiva que inclui não apenas os contatos próximos, mas também aqueles com exposição breve.

Medidas de controle e prevenção

Diante do cenário, as autoridades de saúde de Bento Gonçalves intensificaram as ações de controle, incluindo a realização de quimioprofilaxia ampliada – aplicação de antibióticos não apenas em contatos próximos, mas também em pessoas com exposição breve aos pacientes.

A rede de saúde foi orientada a redobrar a atenção para sintomas suspeitos de meningite, como:

  • Febre acompanhada de rigidez de nuca
  • Confusão mental
  • Convulsões
  • Erupções cutâneas
  • Outros sinais neurológicos

Em crianças menores de dois anos, também devem ser considerados sintomas como:

  • Irritabilidade
  • Choro persistente
  • Abaulamento da fontanela (o inchaço e a protuberância da moleira do bebê)

Vacinação e reforço

O MS recomenda a intensificação da vacinação contra os sorogrupos C e ACWY, disponíveis no Programa Nacional de Imunizações. É fundamental seguir o calendário de vacinação para garantir a proteção, conforme as faixas etárias previstas.

Orientações para a população

É importante que a população da região esteja atenta aos sintomas e procure atendimento médico imediatamente em caso de suspeita, pois o diagnóstico e o tratamento rápidos são essenciais. Para se proteger da doença e de outras infecções, hábitos simples podem ser adotados:

  • Lavar bem as mãos com frequência
  • Ventilar os ambientes
  • Cuidar da higiene pessoal e dos alimentos
  • Evitar o compartilhamento de objetos e o contato próximo em caso de doenças respiratórias

Texto: José Luís Zasso/Ascom SES
Edição: Secom

Seco
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados