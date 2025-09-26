Escudo Gaudério

Acompanhei os movimentos dos municípios da região com relação ao 20 de setembro e às comemorações da Semana Farroupilha. Pode-se perceber que houve um incremento na cultura e uma maior valorização da tradição gaúcha.

Em tempos de superexposição midiática de culturas de fora e de modelos de comportamento baseados em modismos e estrangeirismos, ver uma cultura local, com temas regionais, danças típicas e músicas com letras que valorizam as especificidades da terra, é sempre um alento para a alma do gaudério.

Nossas origens e nossa relação estão fundadas por esse lado do Sul, entre o Uruguai, o Rio Grande, o norte da Argentina e um naco do Paraguai. É por aqui que o cavalo é um símbolo, e a gaita, o violão e o leguêro são tocados de uma forma diferente, tão diferente que é impossível não reconhecer a identidade do gaúcho.

Tem sido assim: para nós, não é novidade tomar um mate com erva campeira, fazer um costelão de 12 horas ou tomar um liso de cachaça de alambique artesanal. Essa simplicidade e naturalidade das coisas é que nos protegem da enxurrada de informações superficiais e de modelos de conduta que tentam nos impor de fora para dentro, nos dizendo como as coisas têm que ser, como devemos nos vestir ou o que devemos gostar.

Bombachas e alpargatas criam um jeito despojado de vestir; o fogo de chão e seu entorno se apresentam como uma sala de visitas aconchegante e simples, onde o banco de tronco de árvore, um toco, é menos confortável ao corpo, mas mais agradável à alma.

Em tempos de hiperconectividade e de algoritmos que moldam comportamentos, gostos e até emoções, a cultura regional emerge como um escudo. No contexto do Rio Grande do Sul, nossa cultura se destaca como uma força viva que nos protege da colonização cultural imposta pelas plataformas digitais, contribuindo significativamente para a preservação da autenticidade do povo.

A cultura gaúcha é marcada por valores como o respeito à tradição. O culto à terra, o chimarrão, o fandango, a música nativista e a literatura regional são rituais que conectam o indivíduo à sua comunidade e à sua história.

Essa vivência comunitária fortalece vínculos afetivos e reduz sintomas de ansiedade, depressão e isolamento — males frequentemente associados ao uso excessivo de redes sociais. A cultura gaúcha, ao valorizar o tempo lento, o trabalho manual e o contato com a natureza, oferece um modelo de vida que favorece o equilíbrio psíquico.

Os algoritmos operam com base em padrões globais, promovendo conteúdos que maximizam engajamento, não diversidade. Isso gera uma colonização simbólica, na qual sotaques são apagados, músicas locais são substituídas por internacionais e modos de vida são caricaturados ou ignorados. A cultura gaúcha mantém vida própria, seja na indumentária, na linguagem ou na culinária. Ao fazer isso, ela desafia o monopólio cultural das plataformas e reafirma a pluralidade do Brasil.

A valorização da cultura gaúcha nas escolas, nos meios de comunicação locais e nas políticas públicas é essencial para blindar as novas gerações. Ensinar jovens a dançar uma vaneira, a declamar um poema regional ou a compreender a história farroupilha é mais do que preservar o passado: é garantir que o futuro não seja colonizado por culturas que ignoram a singularidade dos povos.