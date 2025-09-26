WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Raffaelli
Sicredi
Niederle
Mercado Balestrin
Tarzan
Seu Manoel
Império
Folha Popular
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Seco
Sala
Unimed
Mercado do povo
Ipiranga
Rádio Municipal
APPATA
Sicoob
Meganet
Fitness
Ponto Grill
Coluna

Escudo Gaudério

Coluna

De Olho na Ideia

De Olho na IdeiaPor: Felipe J. dos Santos

26/09/2025 18h52
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Acompanhei os movimentos dos municípios da região com relação ao 20 de setembro e às comemorações da Semana Farroupilha. Pode-se perceber que houve um incremento na cultura e uma maior valorização da tradição gaúcha.

Em tempos de superexposição midiática de culturas de fora e de modelos de comportamento baseados em modismos e estrangeirismos, ver uma cultura local, com temas regionais, danças típicas e músicas com letras que valorizam as especificidades da terra, é sempre um alento para a alma do gaudério.

Nossas origens e nossa relação estão fundadas por esse lado do Sul, entre o Uruguai, o Rio Grande, o norte da Argentina e um naco do Paraguai. É por aqui que o cavalo é um símbolo, e a gaita, o violão e o leguêro são tocados de uma forma diferente, tão diferente que é impossível não reconhecer a identidade do gaúcho.

Tem sido assim: para nós, não é novidade tomar um mate com erva campeira, fazer um costelão de 12 horas ou tomar um liso de cachaça de alambique artesanal. Essa simplicidade e naturalidade das coisas é que nos protegem da enxurrada de informações superficiais e de modelos de conduta que tentam nos impor de fora para dentro, nos dizendo como as coisas têm que ser, como devemos nos vestir ou o que devemos gostar.

Bombachas e alpargatas criam um jeito despojado de vestir; o fogo de chão e seu entorno se apresentam como uma sala de visitas aconchegante e simples, onde o banco de tronco de árvore, um toco, é menos confortável ao corpo, mas mais agradável à alma.

Em tempos de hiperconectividade e de algoritmos que moldam comportamentos, gostos e até emoções, a cultura regional emerge como um escudo. No contexto do Rio Grande do Sul, nossa cultura se destaca como uma força viva que nos protege da colonização cultural imposta pelas plataformas digitais, contribuindo significativamente para a preservação da autenticidade do povo.

A cultura gaúcha é marcada por valores como o respeito à tradição. O culto à terra, o chimarrão, o fandango, a música nativista e a literatura regional são rituais que conectam o indivíduo à sua comunidade e à sua história.

Essa vivência comunitária fortalece vínculos afetivos e reduz sintomas de ansiedade, depressão e isolamento — males frequentemente associados ao uso excessivo de redes sociais. A cultura gaúcha, ao valorizar o tempo lento, o trabalho manual e o contato com a natureza, oferece um modelo de vida que favorece o equilíbrio psíquico.

Os algoritmos operam com base em padrões globais, promovendo conteúdos que maximizam engajamento, não diversidade. Isso gera uma colonização simbólica, na qual sotaques são apagados, músicas locais são substituídas por internacionais e modos de vida são caricaturados ou ignorados. A cultura gaúcha mantém vida própria, seja na indumentária, na linguagem ou na culinária. Ao fazer isso, ela desafia o monopólio cultural das plataformas e reafirma a pluralidade do Brasil.

A valorização da cultura gaúcha nas escolas, nos meios de comunicação locais e nas políticas públicas é essencial para blindar as novas gerações. Ensinar jovens a dançar uma vaneira, a declamar um poema regional ou a compreender a história farroupilha é mais do que preservar o passado: é garantir que o futuro não seja colonizado por culturas que ignoram a singularidade dos povos.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação Santos jovens II
Foto: Divulgação Confraria do Crime
Foto: Divulgação Santos jovens I
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h07
18°
Tempo nublado Máxima: 25° - Mínima: 10°
18°

Sensação

3.17 km/h

Vento

71%

Umidade

Sala
Meganet
Seco
Sicoob
F&J Santos
Agro Niederle
Tarzan
Lazzaretti
Unimed
Fitness
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Ipiranga
Sicredi
Mercado do povo
Império
APPATA
Raffaelli
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Unimed
Sicredi
Raffaelli
Sicoob
Império
Rádio Municipal
Ipiranga
Mercado do povo
Agro Niederle
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
APPATA
F&J Santos
Seu Manoel
Sicoob
Fitness
Meganet
Tarzan
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sala
Mecânica Jaime
Municípios
Barra do Guarita - RS
Polícia Civil apresenta Programa Libertar a estudantes em Barra do Guarita
Tenente Portela - RS
Prefeitura Abre Inscrições para Auxílio Transporte no 2º Semestre
Sala
Seco
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Seu Manoel
APPATA
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Império
Meganet
Mecânica Jaime
Sicoob
Tarzan
Rádio Municipal
Sicredi
Ipiranga
Fitness
Raffaelli
Unimed
Lazzaretti
F&J Santos
Últimas notícias
Há 6 minutos Governo do Estado assina convênio que destina recursos para projeto do novo Hospital de Eldorado do Sul
Há 6 minutos Aneel reduz bandeira para vermelha 1 na conta de luz em outubro
Há 3 horas Barroso diz que STF deve avaliar reação contra sanções dos EUA
Há 4 horas Alckmin: encontro de Lula e Trump é um 1º passo para resolver tarifaço
Há 4 horas Igualdade de gênero ainda enfrenta desafios nas Américas, aponta encontro
Tarzan
Hospital Santo Antonio
APPATA
Ponto Grill
Fitness
F&J Santos
Unimed
Meganet
Sala
Rádio Municipal
Agro Niederle
Mercado do povo
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Sicoob
Mecânica Jaime
Ipiranga
Sicredi
Seco
Raffaelli
Império
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 3 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria Administração
2
Há 6 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país
3
Há 7 dias Jornada exaustiva e solidão afetam saúde mental de caminhoneiros
4
Há 7 dias Impunidade levou Congresso a rever blindagem parlamentar em 2001
5
Há 5 dias Multidões ocupam capitais contra anistia e PEC da Blindagem
Mecânica Jaime
Seu Manoel
F&J Santos
Ipiranga
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Agro Niederle
Ipiranga
Império
Mercado Balestrin
Sicredi
Seco
Sala
Meganet
Fitness
Unimed
Ponto Grill
Rádio Municipal
APPATA
Raffaelli
Tarzan
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sicoob
Agro Niederle
Fitness
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Tarzan
Seco
Sala
Mercado do povo
Ponto Grill
F&J Santos
APPATA
Unimed
Meganet
Ipiranga
Império
Raffaelli
Sicredi
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados