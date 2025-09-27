Benefícios da leitura

Costumo compartilhar parte das minhas leituras na elaboração desta coluna. A experiência com livros tornou-se significativa em minha vida. Faço uma reflexão, relacionando com o conteúdo da fé, da teologia e da realidade humana. Neste artigo deixo alguns pontos, que moldaram e moldam a importância do ato da leitura para mim.

O ato de ler é um exercício da escuta. Enquanto estou lendo não posso me distrair, pensar em outras coisas, fazer de conta que estou ouvindo. Se isso ocorrer, perderei o fio da meada, a lógica interna da argumentação, o conteúdo da narrativa e o que se está querendo transmitir. Hoje é mais difícil dar tempo para ouvir o outro, deixá-lo falar até o fim, prestar atenção no enredo e nos detalhes e não já ter uma resposta pronta para tudo.

Uma das orações mais importantes da fé judaica, dita no início de cada dia é Shemá Israel, que significa, Ouve, ó Israel. Deus pede para o ser humano primeiramente escutar o que Ele tem a dizer, para depois dar-Lhe ouvidos e responder com a fé.

O ato de ler é um exercício de paciência. Em cada texto há um ritmo de tempo. As chamadas leituras dinâmicas permitem captar o tema geral, mas dificilmente se compreende as nuances do que se está expondo. Atropelar uma leitura é como correr com uma carga de penas sem cobertura, pois, no final, sobra pouca coisa. A paciência esta ligada a capacidade de escutar.

O ato de ler é um exercício de aprendizado. Esta expressão é quase evidente. Quando lemos sempre recebemos alguma informação nova. Gostaria salientar a possibilidade de retornar a leitura de um ou mais parágrafos, tantas vezes quanto for necessário. Em uma conversa ou exposição de assuntos, isso pode se tornar enfadonho e passarmos por chatos. Retomamos a leitura até entender, pois o tempo nos pertence.

O ato de ler é um exercício de respeito. O que está escrito não é passível de modificação. Não é possível interromper o que foi impresso ou digitado. Só se pode comentar uma frase depois de ter sido lida integralmente. Para poder dizer algo é necessário que se tenha entendido, por completo, sobre o que se argumenta. Sem respeitar, não se pode falar. Não é possível cancelar o que está escrito, daí a importância de cuidar cada palavra que se publica, mesmo nas redes sociais mais privadas. O que foi publicado, não se consegue mais apagar. Ler ensina a respeitar e se dar o respeito, a aceitar que não somos infalíveis, que não sabemos tudo e que somos os donos da verdade. Ler nos ajuda na humildade.

Poderia acrescentar outros benefícios da leitura. Deixo para quem lê esta coluna acrescentar mais razões para continuar e incrementar o hábito de ler.