Miraguaí

Homem armado rouba dinheiro e celulares em lancheria de Miraguaí

Polícia

27/09/2025 11h02
Por: Júlio Santos
Foto: FREEP!K
Foto: FREEP!K

Na tarde de sexta-feira, 26, uma lancheria localizada no entroncamento das ruas Cristóvão Colombo e Guarita, em Miraguaí, foi alvo de um assalto.

Segundo informações apuradas pela Rádio Líder, um indivíduo usando boné e máscara entrou no estabelecimento, anunciou o crime e levou dinheiro do caixa, além de dois aparelhos de telefone celular.

A ação foi registrada pelas câmeras de segurança do local. Após o crime, o suspeito fugiu. A Brigada Militar foi acionada e registrou a ocorrência. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

Com informações da Rádio Líder FM

